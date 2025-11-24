Telefónica prepúšťa viac ako 5 000 ľudí a znižuje výhľad voľného cash flow

- Telefónica plánuje v Španielsku zrušiť najmenej 5 040 pracovných miest, čo je približne pätina domácej pracovnej sily, po vlaňajšom znížení o 3 421 pozícií.
- Spoločnosť znižuje výhľad voľného cash flow približne z 2,6 na 1,9 miliardy eur, škrtá dividendu na polovicu a chystá ďalšie úspory cez optimalizáciu sietí, energií, využitie AI a predaj nehnuteľností.
- Akcie Telefóniky sa po oznámení škrtov vo výhľade a dividende prepadli približne o 13 % a za posledné tri mesiace stratili okolo 21 %, takže patria k najslabším titulom európskeho telekomunikačného indexu.
- Telefónica plánuje v Španielsku zrušiť najmenej 5 040 pracovných miest, čo je približne pätina domácej pracovnej sily, po vlaňajšom znížení o 3 421 pozícií.
- Spoločnosť znižuje výhľad voľného cash flow približne z 2,6 na 1,9 miliardy eur, škrtá dividendu na polovicu a chystá ďalšie úspory cez optimalizáciu sietí, energií, využitie AI a predaj nehnuteľností.
- Akcie Telefóniky sa po oznámení škrtov vo výhľade a dividende prepadli približne o 13 % a za posledné tri mesiace stratili okolo 21 %, takže patria k najslabším titulom európskeho telekomunikačného indexu.
Španielska Telefónica SA, najväčší telekomunikačný operátor v krajine, podľa odborového zväzu UGT plánuje zrušiť minimálne 5 040 pracovných miest, 20 % svojej pracovnej sily v Španielsku. Škrty sa majú týkať troch hlavných jednotiek skupiny. Firma zároveň rokuje so štyrmi ďalšími dcérskymi spoločnosťami, kde môžu nasledovať ďalšie kroky. Telefónica v Španielsku zamestnáva asi 25 tisíc ľudí, celosvetovo približne 80 tisíc, a už v roku 2023 zrušila 3 421 miest (16 % domácej pracovnej sily). Spoločnosť samotná tento krok nekomentovala.
Tlak na náklady, cash flow a dividendu
Predseda predstavenstva Marc Murtra nedávno predstavil širší plán znižovania prevádzkových nákladov po tom, čo firma znížila výhľad tohtoročného voľného cash flow z 2,6 miliardy na 1,9 miliardy eur a o polovicu skrátila dividendu. Na dni pre investorov 4. novembra Telefónica uviedla, že chce výdavky ďalej krotiť optimalizáciou sietí a spotreby energie, vyšším využitím umelej inteligencie v zákazníckych službách, predajom časti nehnuteľností a zjednodušením štruktúry biznisu. Podľa JPMorgan navyše firma predstavila výhľad voľného cash flow pre rok 2028 približne o 20 % pod trhovým konsenzom, pričom v projekciách nie sú započítané záväzky voči zamestnancom. Nová dividendová politika tak znamená odklon od predchádzajúceho silného dôrazu na odmeňovanie akcionárov.
Slabý výkon akcie na burze
Reakcia trhu bola prudká. V deň oznámenia škrtov vo výhľade a dividende sa akcie prepadli o 13 %, čo bola tretia najhoršia jednodňová strata v histórii titulu. Za posledné tri mesiace je Telefónica druhým najslabším titulom v indexe Stoxx Europe 600 Telecommunication. Akcie stratili približne 21 %, zatiaľ čo sektor ako celok klesol o 7 %.
Graf: TEF1.ES (D1)
Zaujala Vás táto téma? V XTB môžete obchodovať viac než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenčné spready
- Nízke swapové body, vďaka ktorým môžete držať pozície dlhšie
- Minimálna hodnota transakcie už od 0 EUR
Okrem širokého spektra nástrojov od nás získate aj vzdelávacie materiály ako články, e-booky či kurzy zadarmo:
- Trading pre začiatočníkov
- TOP 5 nástrojov Ondřeja Hartmana
- Trading vs. investovanie
- Akciový trh a CFD na akcie
- Testovací účet v XTB? Precvičte si obchodovanie zadarmo!
Alibaba vsádza na praktickú AI v okuliaroch, ale nad trhom sa vznáša tieň Pentagónu
BREAKING: Sentiment v eurozóne: Opatrní spotrebitelia, optimistické služby
Alibaba vstupuje na trh s inteligentnými AI okuliarmi
Ranné zhrnutie (27.11.2025)
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.