Meta ponúkne používateľom v EÚ výber medzi personalizovanou a menej cielenou reklamou

Meta od januára 2026 poskytne výber medzi personalizovanou a menej cielenou reklamou v EÚ.
K zmene došlo po sankcii od EÚ vo výške 200 miliónov eur za porušenie zákona DMA.
Firma zmení spôsob získavania súhlasu a chce zlepšiť transparentnosť — no môže to znížiť výnosy z reklamy.
Meta reaguje na tlak Európskej únie
Spoločnosť Meta Platforms oznámila, že od januára 2026 poskytne používateľom Facebooku a Instagramu v EÚ možnosť rozhodnúť sa, ako veľmi budú zdieľať svoje údaje na účely reklamy.
Používateľ bude môcť zvoliť medzi:
-
Plne personalizovanou reklamou, ktorá využíva široké spektrum dát,
-
alebo menej cielenou reklamou, založenou na minimálnom zbere údajov.
Tento krok je priamou reakciou na pokutu 200 miliónov eur, ktorú Meta dostala od Európskej komisie za porušenie pravidiel Digital Markets Act (DMA). EÚ tvrdila, že predchádzajúci model „súhlas-alebo-zaplatiť“ neponúkal skutočne rovnocennú voľbu.
Strategické dôsledky
Meta zároveň oznámila, že preformuluje a dizajnovo upraví žiadosti o súhlas, aby vyhovovali štandardom transparentnosti EÚ.
Spoločnosť tiež poukázala na to, že cielená reklama má významný vplyv na európske hospodárstvo – v roku 2024 podľa Meta reklamy generovali 213 miliárd eur ekonomickej aktivity a podporili 1,44 milióna pracovných miest.
EÚ zároveň skúma Meta aj v rámci nového antimonopolného vyšetrovania pre možné obmedzenia pre vývojárov AI pri používaní WhatsAppu.
