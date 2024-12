Micron Technology posilňuje svoju pozíciu vďaka investíciám a technologickým inováciám

Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU) je popredná americká polovodičová spoločnosť, ktorá sa špecializuje na riešenia v oblasti pamätí a úložísk vrátane DRAM, NAND a NOR flash pamätí.

Nedávne udalosti:

1. Financovanie z programu CHIPS Act:

Ministerstvo obchodu USA poskytlo Micronu financovanie až do výšky 6,165 miliardy USD v rámci programu CHIPS and Science Act z roku 2022. Tieto prostriedky podporia plány spoločnosti investovať 50 miliárd USD do roku 2030 do nových výrobných zariadení v štátoch New York a Idaho, pričom sa očakáva vytvorenie 20 000 pracovných miest.

2. Výhľad hospodárskych výsledkov:

Micron čoskoro zverejní výsledky za prvý štvrťrok fiškálneho roka 2025. Analytici predpovedajú tržby vo výške 8,72 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 84 %. Očakávaný zisk je približne 1,84 miliardy USD (1,58 USD na akciu). Konsenzuálna cieľová cena akcií spoločnosti je 142 USD, čo signalizuje optimizmus ohľadom budúceho rastu.



3. Technologický pokrok:

Micron spustil objemovú výrobu svojej novej High Bandwidth Memory 3E (HBM3E), ktorá je navrhnutá na urýchlenie rastu umelej inteligencie (AI). Táto pamäťová technológia ponúka špičkový výkon a energetickú efektivitu, čím sa Micron radí na čelo vývoja AI hardvéru.

4. Nábor talentov:

Micron aktívne rekrutuje talenty z Južnej Kórey a ponúka atraktívne benefity študentom tamojších univerzít. Táto stratégia je zameraná na posilnenie pozície Micronu na globálnom trhu polovodičov, najmä proti konkurentom ako Samsung a SK hynix.



Trhové postavenie:

Micron je jediným výrobcom pamäťových čipov v USA a hrá kľúčovú úlohu v domácom polovodičovom priemysle. Jeho produkty sú nevyhnutné pre výpočtovú techniku, automobilový priemysel, priemyselné aplikácie a AI.

Vďaka federálnej podpore a strategickým investíciám má Micron silnú pozíciu na udržanie technologického vedenia a podpory ekonomickej odolnosti Spojených štátov.





Akcie Micron Technology (MU.US) prudko vzrástli nad 108 USD, poháňané silným nákupným tlakom. Indikátor RSI dosahuje hodnotu 89,4, čo naznačuje prekúpený trh, zatiaľ čo EMA (14) potvrdzuje rastúci trend. Zdroj: xStation5