Micron technology tento týždeň rastie vďaka lepšiemu výhľadu

Spoločnosť Micron Technology Inc. (MU.US), popredný americký výrobca pamäťových čipov zaznamenala tento týždeň rast o 15% potom, čo vydala lepší výhľad tržieb a zisku. Tie poháňa rastúci dopyt po hardvéri pre umelú inteligenciu (AI). Očakávané tržby za prvý štvrťrok fiškálneho roka predstavujú približne 8,7 miliardy dolárov, čo prekonáva odhady analytikov, ktorí počítali s 8,32 miliardy dolárov. Micron tiež predpokladá zisk 1,74 dolára na akciu, čo prevyšuje projekcie 1,52 dolára.



Nárast akcií Micronu podčiarkuje vzrušenie okolo AI a jej dopadov na polovodičový priemysel. Firma ťaží z rastúceho dopytu po vysoko výkonnej pamäti (HBM), kľúčové pre systémy AI, čo jej umožňuje zvyšovať ceny a zabezpečiť dlhodobé zmluvy. Micron už predal všetku HBM na roky 2024 a 2025, čo svedčí o silnom záujme zo strany zákazníkov.



Nedávna správa Bain & Company predpovedá, že trh s AI by mohol do roku 2027 vzrásť na 780 až 990 miliárd dolárov. David Crawford z Bainu upozorňuje, že investície do AI sa zvyšujú naprieč rôznymi veľkosťami firiem, čo ukazuje na širokú dostupnosť technológií.



Avšak na trhu sa objavila volatilita, keď analytici vyjadrujú obavy z udržateľnosti rastu a potenciálnych nedostatkov polovodičov, ktoré by mohli ovplyvniť dodávateľské reťazce. Michael Darda z Roth Capital Partners varuje pred prehnaným optimizmom a nadhodnotením, čo môže viesť k vyrovnaniu na trhu.



Medzi týmito zmiešanými signálmi sa niektorí investori obávajú, že súčasné nadšenie na trhu nemusí byť dlhodobé. Ako sa Micron vyrovnáva s týmito výzvami, jeho postavenie ako kľúčového hráča v technologickom ekosystéme bude aj naďalej dôležité pre budúci rast v oblasti umelej inteligencie.

Zdroj: xStation