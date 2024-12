MicroStrategy a Palantir sa v rámci každoročnej obmeny zaradili do zoznamu Nasdaq 100, čím si pripomenuli míľnik v oblasti kryptografie a umelej inteligencie

V rámci významných zmien, ktoré boli oznámené minulý piatok, index Nasdaq 100 privíta tri vysoko výkonné technologické spoločnosti a rozlúči sa s ďalšími tromi. V centre pozornosti sú dvaja technologickí inovátori: MicroStrategy Inc. (MSTR.US), softvérová spoločnosť, ktorá sa stala hlavným investorom do Bitcoinu, a Palantir Technologies (PLTR.US), spoločnosť zameraná na analýzu údajov pomocou umelej inteligencie. Spolu so spoločnosťou Axon Enterprise (AXON.US) sa k prestížnemu indexu pripoja od 23. decembra.

Pridanie MicroStrategy predstavuje míľnik pre svet kryptomien, keďže akcie spoločnosti tento rok vzrástli o 500 % vďaka jej odvážnej bitcoinovej stratégii. Pod vedením Michaela Saylora sa spoločnosť transformovala z tradičného softvérového podniku na najväčšieho korporátneho držiteľa Bitcoinu s majetkom v hodnote približne 44 miliárd USD.

Rovnako pôsobivý je aj vzostup spoločnosti Palantir Technologies, ktorej akcie v tomto roku vzrástli o 343 %. Spoločnosť, ktorú spoluzakladal Peter Thiel, sa etablovala ako popredný poskytovateľ riešení na analýzu údajov na báze umelej inteligencie, ktoré slúžia vládnym agentúram aj súkromným podnikom. Jej softvér sa stal nástrojom pre vojenské operácie USA a spojeneckých síl na Ukrajine a v Izraeli.

Trojicu nových účastníkov dopĺňa spoločnosť Axon Enterprise, výrobca taserov a policajných kamier, ktorej akcie od začiatku roka vzrástli o 150 % vďaka inovatívnym softvérovým riešeniam na báze umelej inteligencie.

Kvôli týmto prírastkom z indexu odídu tri spoločnosti: výrobca vakcín Moderna, výrobca serverov Super Micro Computer a biotechnologická spoločnosť Illumina. Očakáva sa, že rebalansovanie vyvolá výraznú aktivitu na trhu, pričom agentúra Bloomberg Intelligence odhaduje, že nákupy rôznych akcií súvisiace s ETF dosiahnu najmenej 22 miliárd USD.

Zmeny odrážajú rastúci vplyv kryptomien a umelej inteligencie v technologickom sektore, pričom spoločnosti MicroStrategy a Palantir slúžia ako vynikajúce príklady toho, ako sa tradičné technologické spoločnosti môžu rozvíjať a prosperovať na rozvíjajúcich sa trhoch.

US100 (interval D1)

Index Nasdaq-100, reprezentovaný kontraktom US100, sa obchoduje na historických maximách. Ako počiatočná úroveň podpory býkov pôsobí maximum z polovice novembra na úrovni 21 255. Ďalšiu podporu poskytuje maximum z polovice júla na úrovni 20 895, ktoré je v tesnom súlade s 50-dňovou SMA na úrovni 20 851. Pre medvede sú kľúčovými cieľmi 100-dňová SMA a augustové maximá v blízkosti 19 917, ktoré slúžia ako kritické úrovne poklesu.

Ukazovateľ RSI sa konsoliduje v blízkosti prekúpenej zóny, čo je odrazom pretrvávajúceho býčieho impulzu. MACD sa medzitým zužuje, ale naďalej vykazuje býčiu divergenciu, čo podčiarkuje silu prevládajúceho rastúceho trendu. Zdroj: xStation