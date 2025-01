MicroStrategy čelí miliardovým daniam kvôli novým pravidlám alternatívnej firemnej dane

Spoločnosť MicroStrategy, jeden z najväčších firemných držiteľov bitcoinu, čelí bezprecedentnej daňovej výzve podľa nových amerických daňových predpisov. Spoločnosť uviedla, že by mohla dlžiť miliardy dolárov na federálnych daniach z príjmov za nerealizované zisky z bitcoinu, aj keď by nikdy žiadny bitcoin nepredala. Tento vývoj vyplýva z alternatívnej firemnej minimálnej dane (CAMT), ktorá bola zavedená ako súčasť zákona o znížení inflácie v roku 2022.

Dopad alternatívnej firemnej minimálnej dane

CAMT vyžaduje, aby spoločnosti s priemerným ročným príjmom podľa finančných výkazov presahujúcim 1 miliardu USD platili minimálnu daň vo výške 15 % z upraveného GAAP zisku. To znamená, že spoločnosti ako MicroStrategy by mohli byť zdanené za nerealizované zisky z držby bitcoinu.

MicroStrategy, ktorá vlastní bitcoin v hodnote 47 miliárd USD s nerealizovanými ziskami vo výške 18 miliárd USD, by mohla čeliť daňovej povinnosti až 4 miliardy USD, ak by cena bitcoinu zostala stabilná. Spoločnosť uviedla, že by sa na ňu táto daň mohla vzťahovať od roku 2026.

Nové účtovné štandardy pre kryptomeny

Od roku 2024 americké GAAP pravidlá účtovníctva vyžadujú, aby spoločnosti vykazovali kryptomeny v reálnej trhovej hodnote, vrátane výkyvov hodnoty vo svojich výkazoch zisku a strát. Predtým boli kryptomeny klasifikované ako nehmotné aktíva, ktorých hodnotu bolo možné znížiť, ale nie zvýšiť. Táto zmena účtovných pravidiel teraz výrazne ovplyvňuje finančné výkazy spoločností.

V januárovom podaní spoločnosť MicroStrategy uviedla:

12,8 miliardy USD bude pridaných do jej GAAP zisku k 1. januáru 2024.

bude pridaných do jej GAAP zisku k 1. januáru 2024. 4 miliardy USD budú pridané do jej odložených daňových záväzkov, čo predstavuje potenciálnu daňovú povinnosť, ak by cena bitcoinu zostala stabilná.

Možné výnimky zo strany IRS

Spoločnosť MicroStrategy lobuje u IRS, aby boli nerealizované zisky z kryptomien vyňaté z CAMT, podobne ako sa to už stalo pri cenných papieroch, ako sú akcie. Zatiaľ však IRS neudelila výnimky pre kryptomeny.

Daňový analytik Robert Willens predpokladá, že IRS by mohla schváliť výnimku počas Trumpovej administratívy, ktorá je známa svojou podporou kryptomien, no zároveň upozorňuje, že žiadna garancia neexistuje. Ak by MicroStrategy nebola oslobodená, mohla by byť nútená predať časť svojho bitcoinu na zaplatenie daní, čo by oslabilo jej základnú stratégiu akumulácie bitcoinu.

Reakcia trhu a vplyv na investorov

Táto situácia vytvára významné riziká pre obchodný model MicroStrategy a dôveru investorov. So svojou trhovou hodnotou 92 miliárd USD sa spoločnosť obchoduje s výraznou prémiou voči hodnote svojich bitcoinových držieb, ktorú niektorí analytici považujú za neodôvodnenú vzhľadom na daňové riziká.

Ak by bola spoločnosť nútená predať bitcoin na zaplatenie daní, mohla by sa stať jedným z najmenej efektívnych spôsobov, ako investori získavajú expozíciu voči bitcoinu, vzhľadom na dodatočné daňové zaťaženie.

Výhľad pre MicroStrategy

Budúcnosť MicroStrategy do veľkej miery závisí od konečného rozhodnutia IRS ohľadom výnimiek pre kryptomeny v rámci CAMT. Ak by bola výnimka schválená, spoločnosť by sa mohla vyhnúť miliardovým daňovým povinnostiam. Ak nie, táto daňová záťaž by mohla spôsobiť významné zmeny v jej bitcoinovej stratégii a celkovej finančnej stabilite.

Pre MicroStrategy a jej akcionárov tak zostáva kľúčové čakať na jasnosť v rozhodovaní IRS, ktorá určí smer ďalšieho vývoja spoločnosti.



15-minútový graf zobrazujúci pohyb ceny MicroStrategy (MSTR.US) dňa 2. januára 2025, analyzované pomocou Bollingerových pásiem (perióda 20). Akcia prelomila horné pásmo okolo 21:15, dosiahla maximum 383,74 USD, následne korigovala na 372,52 USD. Cena zostáva volatilná a osciluje okolo stredného pásma neskôr počas obchodovania. Zdroj: xStation5