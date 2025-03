MicroStrategy pokračuje v akumulácii Bitcoinu a agresívnom získavaní kapitálu

Spoločnosť Strategy, predtým známa ako MicroStrategy, pokračuje vo svojej agresívnej stratégii akumulácie Bitcoinu. Medzi 10. a 16. marcom 2025 nakúpila ďalších 130 BTC za približne 10,7 milióna dolárov. Priemerná nákupná cena dosiahla 82 981 USD za Bitcoin.

Celkové držby spoločnosti Strategy teraz predstavujú 499 226 BTC, ktoré boli nakúpené za 33,1 miliardy dolárov, s priemernou cenou 66 360 USD za BTC.

Získavanie kapitálu na ďalšie nákupy

Strategy oznámila plán získať až 21 miliárd dolárov prostredníctvom ponuky konvertibilných prioritných akcií s výnosom cez 9 %. Tento kapitál bude použitý na ďalšie nákupy Bitcoinu.

Ak by cena Bitcoinu zostala na úrovni 80 000 USD, Strategy by mohol nakúpiť ďalších 262 500 BTC, čím by dosiahol 3,6 % všetkých Bitcoinov v obehu.

Finančné inžinierstvo a dynamika trhu

Spoločnosť využíva agresívne vydávanie akcií a akciových nástrojov na financovanie nákupov Bitcoinu. Tento model pomáha udržiavať akcie Strategy nad ich čistou účtovnou hodnotou.

Aj keď cena akcií Strategy výrazne vzrástla od prechodu na Bitcoin, výnosy samotnej investície do Bitcoinu zaostávajú za vývojom BTC. Udržateľnosť tohto modelu závisí od neustáleho rastu ceny Bitcoinu a ochoty investorov ďalej financovať nákupy.

Reakcie trhu a regulačné faktory

Po oznámení ponuky prioritných akcií klesla hodnota akcií Strategy o 4,4 %. Investori sa obávajú rizík spojených s veľkou expozíciou voči Bitcoinu a potenciálnej regulácie zo strany úradov.

Spoluzakladateľ a výkonný predseda Strategy Michael Saylor je známy svojimi odvážnymi vyjadreniami o Bitcoine, čo môže pritiahnuť zvýšený dohľad regulátorov.