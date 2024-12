MicroStrategy sa vďaka rastu Bitcoinu blíži k zaradeniu do indexu Nasdaq 100

Spoločnosť MicroStrategy Incorporated (MSTR) zaznamenala pozoruhodný rast svojej akciovej ceny, poháňaný rozsiahlymi investíciami do Bitcoinu (BTC). K 11. decembru 2024 dosiahla cena akcií spoločnosti 402,34 USD, čo predstavuje významný nárast oproti predchádzajúcim úrovniam. Tento výkon stavia spoločnosť do pozície silného kandidáta na zaradenie do indexu Nasdaq 100 pri jeho nadchádzajúcej reorganizácii.



Strategické investície do Bitcoinu

Pod vedením výkonného predsedu Michaela Saylora spoločnosť MicroStrategy agresívne navyšovala svoje podiely v Bitcoine. Nedávno spoločnosť nakúpila Bitcoin za ďalších 2,1 miliardy USD, čím zvýšila svoje celkové portfólio na približne 423 650 mincí. Táto stratégia priniesla spoločnosti značné nerealizované zisky vzhľadom na aktuálnu cenu Bitcoinu, ktorá dosahuje 100 958 USD.



Dopady na trh

Rast akcií spoločnosti MicroStrategy úzko súvisí s výkonom Bitcoinu, ktorý nedávno prekročil hranicu 100 000 USD. Táto korelácia pritiahla zvýšenú pozornosť investorov a vyvolala diskusie o potenciálnom zaradení spoločnosti do významných akciových indexov. Zaradenie do indexu Nasdaq 100 by mohlo ďalej zvýšiť atraktivitu akcií, pretože investičné fondy upravujú svoje portfóliá podľa zloženia indexu.



Názory na stratégiu spoločnosti

Zatiaľ čo odvážny prístup spoločnosti MicroStrategy priniesol pôsobivé výsledky, vyvoláva aj diskusie o firemnom prístupe k riziku. Niektorí analytici varujú, že ťažká závislosť spoločnosti na Bitcoine ju vystavuje významnej trhovej volatilite, ktorá by mohla ovplyvniť jej finančnú stabilitu.



30-minútový graf spoločnosti MicroStrategy Inc. (MSTR) – Volatilita akcií počas rastu Bitcoinu a špekulácií o zaradení do Nasdaq 100 (október–december 2024). Zdroj: xStation5