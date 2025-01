Model umelej inteligencie spoločnosti DeepSeek spochybňuje obchodné obmedzenia USA týkajúce sa čipov Nvidia

Čínsky startup DeepSeek predstavil výkonný model umelej inteligencie R1, ktorý spochybňuje snahy USA obmedziť technologický pokrok Číny. Napriek obchodným obmedzeniam USA zameraným na vývoz pokročilých čipov Nvidia inžinieri spoločnosti DeepSeek vytvorili konkurencieschopný systém umelej inteligencie, čím vyvolali diskusie o účinnosti týchto opatrení a ich dôsledkoch pre národnú bezpečnosť.

Model R1, vyvinutý za zlomok nákladov, ktoré vynaložili konkurenčné firmy zaoberajúce sa umelou inteligenciou, spôsobil v pondelok rozruch na svetových technologických trhoch. Oznámenie viedlo k výpredaju akcií technologických spoločností, keďže investori spochybnili zmysluplnosť vynakladania miliárd na pokročilý hardvér. Vývoj tiež znovu rozprúdil diskusie vo Washingtone o tom, ako najlepšie zabrániť Číne v rozvoji jej schopností v oblasti umelej inteligencie.

Obchádzanie kontrol vývozu

USA zaviedli v októbri 2022 rozsiahle obmedzenia na vývoz najpokročilejších čipov Nvidia do Číny a odvtedy tieto opatrenia sprísnili. Spoločnosť Nvidia však navrhla menej výkonné čipy, ako napríklad H800, špeciálne pre čínsky trh. Spoločnosť DeepSeek údajne využila tieto čipy - dodávané do Číny do októbra 2023 - na vytvorenie svojho modelu R1, ktorý konkuruje špičkovým ponukám firiem ako OpenAI.

Spoločnosť Nvidia označila úspech spoločnosti DeepSeek za „vynikajúci pokrok v oblasti umelej inteligencie“, ktorý ukazuje, ako môžu spoločnosti maximalizovať potenciál technológie vyhovujúcej podmienkam vývozu. Pat Gelsinger, bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Intel, poznamenal: „Exportné zákony obmedzovali dostupné zdroje, takže čínski inžinieri museli inovovať - a podarilo sa im to. Inžinierstvu sa darí v podmienkach obmedzení.“

Výzvy na sprísnenie politiky USA

Oznámenie podnietilo amerických zákonodarcov, aby vyzvali Trumpovu administratívu na zavedenie prísnejších kontrol vývozu. „Nemôžeme dovoliť, aby čínske modely ako DeepSeek ohrozovali našu národnú bezpečnosť alebo využívali americké technológie na svoje ambície v oblasti umelej inteligencie,“ povedal zástupca John Moolenaar, spolupredseda výboru pre americko-čínsku hospodársku súťaž.

Trump označil zverejnenie R1 za „budíček“ pre priemysel USA a zdôraznil potrebu zachovať si konkurencieschopnosť. Ocenil, že model je pozitívnym vývojom pre zvýšenie dostupnosti umelej inteligencie, ale zdôraznil, že je dôležité udržať si náskok v inováciách v oblasti umelej inteligencie.

Geopolitické dôsledky pre spoločnosť Nvidia a vývoj AI

Čipy spoločnosti Nvidia zostávajú ústredným prvkom globálnych pretekov v oblasti AI, vďaka čomu sa spoločnosť stala ústredným bodom napätia medzi USA a Čínou. Hoci spoločnosť Nvidia vytvorila pre čínsky trh ešte menej pokročilý čip H20, účinnosť takýchto opatrení zostáva neistá.

Odborníci tvrdia, že kontroly vývozu sa musia vykonávať rýchlejšie a v koordinácii so spojencami. Donald Pearce, bývalý úradník ministerstva obchodu, zdôraznil, že kľúčom k účinným obchodným obmedzeniam je včasná identifikácia technológií, ktoré sú „choke point“.

Rýchly pokrok spoločnosti DeepSeek

Spoločnosť DeepSeek pri používaní znížených čipov Nvidia prekonala technologické prekážky, ako napríklad obmedzenia rýchlosti prepojenia, ktoré zaviedli predchádzajúce kontroly USA. Greg Allen, riaditeľ Wadhwaniho centra pre umelú inteligenciu, poznamenal: „Model R1 ukazuje zaostávajúci vplyv kontrol vývozu v roku 2022, ale očakáva sa, že opatrenia v roku 2023 prinesú výraznejšie výsledky.“

Generálny riaditeľ spoločnosti DeepSeek Liang Wenfeng však zostáva neznepokojený. „Peniaze pre nás nikdy neboli problémom,“ povedal Liang v roku 2024. „Problémom je prístup k pokročilým čipom.“

Čo bude nasledovať v politike USA v oblasti umelej inteligencie?

Uvoľnenie R1, ktoré sa zhoduje so začiatkom Trumpovho prezidentovania, predstavuje pre jeho administratívu výzvu. Rozhodnutia o tom, či rozšíriť obmedzenia na čipy Nvidia alebo zaviesť ďalšie kontroly, budú formovať budúcnosť technologickej súťaže medzi USA a Čínou. Generálny riaditeľ spoločnosti Nvidia Jensen Huang vyjadril optimizmus a očakáva menej regulácie pod Trumpovým vedením.

Prielom R1 podčiarkuje zložitosť kontroly technológie umelej inteligencie a globálnej hospodárskej súťaže, ktorú podporuje. Škálovanie a napredovanie takýchto modelov si bude vyžadovať značné výpočtové zdroje, ku ktorým má teraz DeepSeek ťažkosti s prístupom kvôli prísnejším kontrolám vývozu v USA.