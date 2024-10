Môže blokáda Hormuzského prielivu vyhnať ceny ropy nad 100 dolárov?

Konflikt na Blízkom východe je v posledných dňoch najdôležitejšou témou po eskalácii minulý utorok, keď Irán v reakcii na izraelskú inváziu do Libanonu odpálil rakety na Tel Aviv. Situácia je teraz napätá a čaká sa na izraelskú odpoveď. Zdá sa, že Netanjahu čelí silnému tlaku na útok na kľúčové body iránskej ekonomiky a nemožno vylúčiť, že sa rozhodne v najbližších hodinách.

V tomto scenári je jedným z hlavných bodov pozornosti ropa, ktorú ovplyvňuje rastúce napätie v oblasti. V posledných mesiacoch cena barelu klesala kvôli nezhodám medzi členmi OPEC, poklesu globálneho dopytu a možnému víťazstvu Donalda Trumpa v nadchádzajúcich voľbách. Nestabilita na Blízkom východe však opäť zvýšila cenu ropy: po iránskom útoku v utorok cena ropy vzrástla o viac ako 4 %, trend pokračoval nasledujúci deň s ďalším rastom o 2 %.

Za týmito nárastmi stojí obava z možnej blokády Hormuzského prielivu, jedného z najdôležitejších ropných dopravných uzlov na svete. Akú úlohu tento prieliv hrá a ako môže ovplyvniť cenu ropy?

Ceny ropy Brent vzrástli o viac ako 6 % od začiatku súčasného konfliktu medzi Izraelom a Iránom. Historicky bol vplyv takýchto udalostí obmedzený kvôli nedostatku eskalácie. Nemožno však vylúčiť možnosť izraelských odvetných akcií tento víkend, čo by mohlo viesť k väčšiemu šoku na finančných trhoch. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Čo je Hormuzský prieliv?

Hormuzský prieliv je jednou z najdôležitejších a strategických námorných ciest na svete, kľúčový pre globálnu prepravu ropy. Nachádza sa medzi Ománom a Iránom a je široký len tri kilometre. Spája krajiny Perzského zálivu (Irán, Kuvajt, Saudská Arábia, Bahrajn, Katar a Spojené arabské emiráty) s Arabským morom a ďalšími regiónmi. Slúži ako spojenie medzi blízkovýchodnými producentmi ropy a kľúčovými trhmi v Ázii, Európe a Severnej Amerike.

Irán produkuje asi 3 milióny barelov denne a exportuje 1,7 milióna barelov denne. Kľúčovou otázkou je, či bude Hormuzský prieliv, cez ktorý prechádza 20 % svetovej ponuky ropy, zablokovaný. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Přečo je Hormuzský prieliv tký d ôležitý pre ropu ?

Je to jedna z hlavných námorných obchodných trás na svete. Odhaduje sa, že cez prieliv prechádza asi 11,1 % svetového námorného obchodu. U ropy je tento vplyv ešte väčší. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) prechádza touto oblasťou približne 30 % celosvetového obchodu s ropou; medzi januárom a októbrom 2023 toto číslo vzrástlo na takmer 40 %.

Podľa Americkej energetickej informačnej správy (EIA) prešlo v roku 2022 Hormuzským prielivom asi 21 miliónov barelov ropy denne, čo je 21 % globálnej spotreby. Medzi rokmi 2022 a prvou polovicou roku 2023 tvorila ropa z tohto prielivu viac ako štvrtinu celosvetového námorného obchodu s ropou. Ak sa sčítajú objemy ropy a kondenzátu medzi rokmi 2020 a 2022, dosiahne číslo viac ako 2,4 miliardy barelov denne, čo zdôrazňuje význam prielivu.

Hormuzský prieliv je hlavnou exportnou trasou pre Irán, Saudskú Arábiu, Irak, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Katar. Exporty smerujú hlavne do Ázie—Číny, Japonska a Indie. Po vojne na Ukrajine a sankciách proti Rusku získal prieliv na význame aj pre Európu: asi 5 % ropy prechádzajúcej prielivom mieri do Európy, čo je približne 900 000 barelov denne. Pred konfliktom to bolo asi 700 000 barelov denne, takže Európa zvýšila dovoz o 25 %.

Prieliv je dôležitý aj pre prepravu ďalších surovín, ako je propán alebo zemný plyn. U propánu prechádza oblasťou asi 31 % svetového obchodu, u zemného plynu okolo 20 %. Blokáda by teda mala vážne dopady nielen na ropu, ale aj na ďalšie suroviny.

Čo by sa stalo pri blokáde Hormuzského prielivu?

Irán hrozil blokádou prielivu niekoľkokrát—v rokoch 2011, 2012 a 2016. Doteraz k významnej blokáde nedošlo, okrem roku 1984 počas iránsko-irackej vojny.

Blokáda by mala veľké dopady na globálny obchod. Odhaduje sa, že cena ropy by mohla dosiahnuť 150 až 200 dolárov za barel.

V tomto scenári je však ťažké predpovedať, ako sa bude vyvíjať cena ropy: všetko závisí od reakcie Izraela na útok Iránu. Momentálne veríme, že možnosť zmiernenia konfliktu je obmedzená, aj keď sme to už videli v apríli a pred rokom v októbri: reakcia oboch strán bola obmedzená, čo znížilo počiatočné nárasty zaznamenané u surovej ropy.

Aktuálne je cena ropy okolo 75 dolárov za barel po nedávnych nárastoch. Je možné, že klesne na 60 dolárov vďaka vyššej produkcii OPEC alebo rastu elektromobilov v Číne. Hormuzský prieliv bude hrať kľúčovú úlohu v nasledujúcich dňoch.

Riziko výrazne vyšších cien je vzhľadom na súčasnú situáciu nízke. Blokáda by však všetko zmenila. Nemožno vylúčiť prekvapenie počas víkendu. Aktuálne je otvorených len 8 kontraktov na opciu WTI za 100 dolárov/barel v októbri, ale ceny týchto opcií vzrástli na najvyššiu úroveň od polovice augusta. Zdroj: Bloomberg Finance LP