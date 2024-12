Najvyšší súd USA preskúma zákaz TikToku

Najvyšší súd USA sa bude zaoberať ústavnosťou federálneho zákona, ktorý môže viesť k celonárodnému zákazu TikToku, ak jeho čínska materská spoločnosť ByteDance nepredá svoj podiel. Súdne pojednávanie je naplánované na 10. januára 2025, len deväť dní pred možným nadobudnutím účinnosti zákazu 19. januára 2025.



Pozadie zákona

Kongres USA schválil v apríli 2024 zákon Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act (PAFACA), ktorý reaguje na obavy o národnú bezpečnosť týkajúce sa zahraničných aplikácií, ako je TikTok.

Zákonodarcovia vyjadrili obavy, že čínska vláda môže zneužiť TikTok na šírenie propagandy alebo získavanie údajov používateľov v USA.



Právne výzvy a odvolania

TikTok a jeho materská spoločnosť ByteDance namietajú proti zákonu, pričom tvrdia, že porušuje prvý dodatok Ústavy USA o slobode prejavu. Po tom, čo federálny odvolací súd zákon začiatkom decembra potvrdil, TikTok podal odvolanie na Najvyšší súd s cieľom získať mimoriadny súdny príkaz na odloženie zákazu do jeho úplného preskúmania.



Dopady zákazu

Zákaz TikToku by mal významný dopad na 170 miliónov používateľov v USA a ovplyvnil by širší ekosystém sociálnych médií. Takýto krok by spôsobil ekonomické straty pre ByteDance a ohrozil by príjmy tvorcov obsahu a podnikov, ktoré sa spoliehajú na TikTok ako platformu pre rast a angažovanosť.



Nadchádzajúce pojednávanie Najvyššieho súdu

Najvyšší súd považuje tento prípad za kľúčový, čo potvrdzuje aj zrýchlené pojednávanie plánované na 10. januára 2025.

Súd sa bude zaoberať otázkou, či zákaz porušuje ústavné práva na slobodu prejavu, a zároveň bude zvažovať obavy o národnú bezpečnosť.



Možné zmeny pod novou administratívou

Zákaz TikToku prichádza krátko pred inauguráciou novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa 20. januára 2025.

Hoci Trump v minulosti vyjadril podporu TikToku, nie je zatiaľ jasné, ako jeho administratíva pristúpi k presadzovaniu tohto zákona alebo k jeho prípadným úpravám.