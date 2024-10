Nárast volatility v druhej časti dňa 💡

🚨NATGAS rozširuje pokles na 5 %, US100 obmedzuje skoré zisky

Druhá časť seansy na trhoch priniesla prudký nárast volatility mnohých nástrojov. Kontrakty založené na zemnom plyne rozširujú počiatočný pokles na 5 %, zatiaľ čo indexy na Wall Street zvracajú veľkú časť euforických ziskov z úvodu seansy. Trh s neistotou čaká na správu o CPI, ktorá rozhodne o tom, či sa americký Federálny rezervný systém rozhodne tento rok rýchlo znížiť úrokové sadzby, alebo sa jeho rétorika prikloní skôr k pomalému znižovaniu s osobitnou analýzou vývoja inflácie.

Od minulého týždňa sa naznačená trajektória úrokových sadzieb v USA dosť zmenila. Konkrétne sa úplne vymazalo jedno zníženie sadzieb o 25 bázických bodov za šesť mesiacov, čo takmer vylúčilo aj možnosť zníženia sadzieb o 50 bázických bodov v septembri. Zdroj: SITA, ref: Bloomberg Financial LP

Ceny plynu sú dnes vystavené tlaku na pokles najmä v dôsledku vznikajúceho tropického cyklónu Six v Mexickom zálive, ktorý by mal v stredu neskoro popoludní zasiahnuť oblasti Louisiany. Výskyt cyklónu kdekoľvek v Louisiane by narušil nakládku tankerov LNG bližšie k terminálom Cameron, Calcasieu Pass alebo Sabine Pass. Podľa analytikov spoločnosti Energy Aspects bude vstupný plyn LNG kľúčovým pilierom štrukturálneho dopytu po plyne na jeseň tohto roka, keďže dopyt po chladení v USA sa spomaľuje. "Sabine Pass a Cameron sú dva najväčšie vývozné terminály v USA a aj krátke zastavenie prevádzky v jednom z nich by zvýšilo zásoby v už aj tak preťaženej situácii v zásobníkoch v južnej a centrálnej časti krajiny," - dodali analytici.

US100 znižuje počiatočné zisky a obchoduje sa v tesnej blízkosti kľúčovej zóny podpory stanovenej 200-dňovým EMA (krivka zlata na grafe). Zdroj: xStation

Natgas rozširuje pokles na viac ako 5 %. Zdroj: xStation