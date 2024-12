NATGAS pokračuje v oživení, keďže zásoby sa znížili

Ceny zemného plynu pokračujú v raste, pričom februárový kontrakt dosiahol 3,35 USD. Na druhej strane, januárový kontrakt sa obchoduje na úrovni 3,6 USD, čo naznačuje potenciálny test nedávnych lokálnych maxím z konca novembra. Tento nárast cien sa pripisuje ďalšiemu výraznému poklesu zásob zemného plynu v USA, ktorý prevyšuje priemerný pokles zaznamenaný za posledných päť rokov. Prognózy na aktuálny týždeň však naznačujú potenciálne polovičný pokles zásob v porovnaní s predchádzajúcim týždňom, čo znamená menší než obvyklý pokles.

Zmena zásob plynu v USA. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Je veľmi dôležité poznamenať, že predpovede počasia na nasledujúce týždne predpovedajú výrazný trend otepľovania. V období od 22. do 25. decembra sa síce očakáva mierne ochladenie, celkovo sa však predpovede posunuli smerom k vyšším teplotám.

Očakávajú sa mimoriadne vysoké teploty, najmä v oblasti Stredozápadu. Zdroj: NOAA

Zvýšené teploty by mali pretrvávať aj na prelome rokov 2024 a 2025. Zdroj: NOAA

NATGAS sa drží na zvýšených úrovniach a bez započítania kĺzavých vplyvov by testoval najvyššie úrovne od januára 2023. Napriek tomu sa po dvoch výrazných poklesoch zásob teraz očakáva obdobie zníženej spotreby plynu, čo by malo vyvolať sezónny pokles cien. Akákoľvek zmena v počasí by však mohla vyvolať prudkú reakciu cien plynu. V prípade chladného obdobia sa stáva pravdepodobným rozpätie 3,5-4,0 USD/MMBTU. Naopak, pri sezónnom poklese by ceny mali klesnúť výrazne pod 3,0 USD a zamerať sa na úrovne medzi 100- a 200-periodovým kĺzavým priemerom, ktorý sa v súčasnosti nachádza v rozmedzí 2,5 až 2,7 USD/MMBTU.

