⏫NATGAS stúpa o 5 %

❄️A prudký pokles teplôt, ktorý sa predpokladá koncom novembra a začiatkom decembra spôsobuje, že ceny zemného plynu sú najvyššie od júna.

Kontrakty v polovici týždňa výrazne vzrástli a ceny dosiahli 3,10 USD/MMBTU, čo je najvyššia hodnota od júna. Zaujímavé je, že sa tak stalo tesne pred rolovaním kontraktov, ktoré v minulosti znamenalo pokles cien počas 1-2 dní pred touto udalosťou. Dnešné zisky však podporila výrazná zmena predpovedí počasia v USA.



Predpovede poukazujú na výrazný pokles teplôt na prelome novembra a decembra, čo je v príkrom rozpore s teplejšími predpoveďami spred dvoch dní. Zdroj: Bloomberg Finance LP



Počet vykurovacích dní v USA sa výrazne zvýšil nad päťročný priemer.

Vzhľadom na to, že ceny dnes vzrástli o viac ako 5 % a otestovali 3,10 USD/MMBTU, čo je najvyššia hodnota od júna, a na to, že po zajtrajšom zasadnutí sa uskutoční valcovanie, by pri udržaní cien na súčasnej úrovni mohli ceny po valcovaní otvoriť v blízkosti 3,30 USD/MMBTU - najvyššej hodnoty od januára. Hoci sezónnosť naznačuje, že tento týždeň by sa mal začať pokles, zhoršujúce sa predpovede počasia by mohli ceny posunúť ďalej k úrovni 3,50 - 4,00 USD/MMBTU.





Zdroj: xStation5