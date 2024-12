Netflix dostal pokutu 4,75 milióna eur od holandského úradu za porušenie GDPR

Holandský úrad na ochranu osobných údajov (DPA) udelil spoločnosti Netflix pokutu vo výške 4,75 milióna eur (4,98 milióna dolárov) za nedostatočné a nejasné informovanie používateľov o spracovaní ich osobných údajov v rokoch 2018 až 2020.

Zistenia vyšetrovania

DPA zistil, že zásady ochrany súkromia spoločnosti Netflix porušovali požiadavky GDPR na transparentnosť.

Hlavné zistenia zahŕňajú:

Nedostatočné vysvetlenie dôvodov , prečo Netflix zhromažďuje osobné údaje,

, prečo Netflix zhromažďuje osobné údaje, Nejasnosti ohľadom toho, ako dlho sú údaje uchovávané,

sú údaje uchovávané, Nejednoznačné informácie o tom, s kým sú údaje zdieľané.

Vyšetrovanie začalo v roku 2019 na základe sťažnosti od rakúskej organizácie None of Your Business, ktorá sa venuje ochrane súkromia.

Reakcia spoločnosti Netflix

Netflix nesúhlasí s rozhodnutím DPA a zdôrazňuje, že svoje zásady ochrany súkromia odvtedy zlepšil.

Spoločnosť uviedla:

Počas celého vyšetrovania úzko spolupracovala s úradom,

s úradom, V súčasnosti je plne v súlade s požiadavkami GDPR,

s požiadavkami GDPR, Prísne presadzovanie pravidiel DPA podľa nich pridáva právnu neistotu pre firmy pôsobiace v Európe.

Dôležitosť dodržiavania GDPR

Prípad poukazuje na kľúčovú úlohu transparentnosti pri spracovaní osobných údajov podľa GDPR.

Nariadenie GDPR vyžaduje, aby firmy poskytli používateľom jasné a zrozumiteľné informácie týkajúce sa:

Aké údaje sú zbierané,

údaje sú zbierané, Prečo sú údaje zbierané,

sú údaje zbierané, Ako sa používajú a kto k nim má prístup.

Nedodržanie týchto povinností môže viesť k výrazným finančným sankciám, ako ukazuje tento prípad.

Širší kontext pokút za GDPR

Netflix sa pridal k zoznamu veľkých spoločností, ktoré čelili vysokým pokutám za porušovanie GDPR od roku 2018.

Medzi najznámejšie prípady patria:

Amazon : Pokuta 746 miliónov eur v roku 2021 od luxemburského úradu,

: Pokuta v roku 2021 od luxemburského úradu, Google: Pokuta 50 miliónov eur v roku 2019 od francúzskeho úradu CNIL za nedostatočnú transparentnosť a neplatný súhlas.

Tieto prípady zdôrazňujú odhodlanie Európskej únie chrániť práva občanov na súkromie a prísne presadzovať pravidlá GDPR.