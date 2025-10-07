Novo Nordisk prepúšťa zamestnancov vo výrobe Wegovy v USA, napriek expanzii v Severnej Karolíne

- Novo Nordisk prepustil desiatky pracovníkov z kľúčového závodu v Claytone, kde sa vyrába Wegovy a Ozempic.
- Prepúšťanie prichádza napriek prebiehajúcej investícii 4,1 miliardy USD do rozšírenia tohto závodu.
- Dotknuté sú aj technické a výrobné pozície, hoci USA predstavujú hlavný trh spoločnosti.
- Spoločnosť čelí tlaku na zvýšenie domácej výroby v USA, no prepúšťanie zvyšuje neistotu ohľadom dlhodobého smerovania firmy.
Dánska farmaceutická spoločnosť Novo Nordisk, výrobca populárneho lieku na chudnutie Wegovy, uskutočnila personálne škrty v USA, ktoré sa týkajú aj výroby v kľúčovej americkej lokalite v Severnej Karolíne. Podľa zistení agentúry Reuters bolo prepustených niekoľko desiatok zamestnancov z výrobných a podporných pozícií v závode Clayton, ktorý je najväčšou výrobnou základňou firmy na americkom území.
Škrty sú súčasťou globálnej reštrukturalizácie, ktorú Novo Nordisk oznámil v septembri, a ktorá má zahŕňať až 9 000 pracovných miest po celom svete. Hoci ide o malý podiel v rámci celého plánu, je pozoruhodné, že sa dotkli práve výrobných liniek v USA, teda na hlavnom trhu pre Wegovy a konkurenčný Ozempic.
Podľa údajov z LinkedIn boli prepustení napríklad kvalitári, operátori liniek, projektoví koordinátori a HR pracovníci. Z celkovo 73 analyzovaných príspevkov 47 osôb uviedlo, že boli prepustení alebo hľadajú nové zamestnanie.
Závod Clayton, ktorý zabezpečuje výrobu semaglutidu – účinnej látky vo Wegovy a Ozempicu – má na starosti aj plnenie, finálne úpravy a balenie injekčných foriem a v budúcnosti má hrať kľúčovú úlohu pri výrobe novej tabletovej verzie Wegovy.
Ironicky, tento krok prichádza len tri týždne po oznámení investície 4,1 miliardy USD do rozšírenia závodu v Severnej Karolíne, ktorý mal v roku 2024 približne 2 500 zamestnancov a plánoval pridať ďalších 1 000 pracovných miest.
Novo Nordisk zároveň čelí tlaku Trumpovej administratívy, ktorá požaduje, aby farmaceutické firmy zvyšovali domácu výrobu liekov a zamestnanosť v USA. Prepúšťanie vo výrobe tak môže vyvolať otázky o dlhodobej stratégii spoločnosti.
Firma uviedla, že najvyššou prioritou je podpora zamestnancov, ale ďalšie podrobnosti odmietla komentovať. Dôvody konkrétnych prepúšťaní v Claytone zostávajú neznáme; niektorí zamestnanci uviedli, že kvôli dohode o mlčanlivosti nemôžu situáciu verejne komentovať.
Graf NVO.US (D1)
Akcie spoločnosti Novo Nordisk sa po niekoľkomesačnom klesajúcom trende začínajú stabilizovať nad úrovňou 59,66 USD a vykazujú prvé známky možného obratu. Cena sa priblížila k EMA 50 (58,14 USD) aj SMA 100 (63,04 USD), ktoré aktuálne pôsobia ako kľúčové rezistencie. Prieraz nad túto oblasť by mohol potvrdiť zmenu trendu. RSI je na hodnote 55,1, čo je neutrálny až mierne býčí signál.
Technická štruktúra naznačuje, že ak cena prelomí úroveň 63,00 USD, môže dôjsť k výraznejšiemu rastu, minimálne k ďalším rezistenciám v pásme 70–72 USD. Naopak, odmietnutie rezistencie pri kĺzavých priemeroch by mohlo viesť k návratu do konsolidačného pásma okolo 52–58 USD.
Zdroj: xStation5
