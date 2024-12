Novozélandská ekonomika smeruje k oživeniu napriek fiškálnym výzvam

Novozélandská ekonomika by mala podľa najnovších prognóz opustiť vleklú recesiu začiatkom roku 2025, a to vďaka výraznému zníženiu úrokových sadzieb. Ministerstvo financií očakáva mierny rast HDP na úrovni 0,5 % pre fiškálny rok končiaci 30. júna 2025, pričom v nasledujúcom roku by malo dôjsť k zrýchleniu rastu na 3,3 %.

Menová politika a úrokové sadzby

Rezervná banka Nového Zélandu (RBNZ) reagovala na ekonomický pokles rýchlym uvoľnením menovej politiky. V novembri 2024 znížila základnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov na 4,25 %, čo predstavuje tretie zníženie za posledné štyri mesiace. Ďalšie zníženie sa očakáva vo februári 2025, pravdepodobne o ďalších 50 bázických bodov. Tieto kroky majú podporiť hospodársky rast prostredníctvom lacnejších úverov a zvýšenia investícií.

Fiškálny výhľad a štátny dlh

Napriek očakávanému hospodárskemu oživeniu zostáva fiškálna pozícia vlády pod tlakom. Predpokladá sa, že rozpočtový deficit dosiahne 17,31 miliardy NZD vo fiškálnom roku končiacom v júni 2025, čo prevyšuje pôvodné odhady. Výsledkom bude nárast štátneho dlhu na 192,8 miliardy NZD do polovice roku 2025. Návrat k rozpočtovému prebytku sa teraz očakáva až v roku 2029, čo je posun oproti predchádzajúcim projekciám.

Produktivita a obmedzenia dodávok

Tempo hospodárskeho oživenia môže byť spomalené pretrvávajúcimi obmedzeniami dodávateľských reťazcov a slabou produktivitou práce. Podľa odhadov ministerstva financií zostane rast produktivity utlmený, čo môže obmedziť rast HDP na 2,4 % do roku 2029. Riešenie týchto štrukturálnych výziev bude nevyhnutné pre dlhodobú udržateľnosť ekonomického rastu.

Inflácia a zamestnanosť

Inflácia sa stabilizovala v cieľovom rozmedzí RBNZ, čo umožnilo výrazné znižovanie úrokových sadzieb. Miera nezamestnanosti by však mohla stúpnuť na 5,4 % do júna 2025, kým začne postupne klesať v dôsledku posilnenia ekonomiky. Interakcia medzi infláciou, zamestnanosťou a produktivitou bude aj naďalej formovať menové rozhodnutia centrálnej banky.