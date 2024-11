Nvidia mierne klesá pred dnešnými výsledkami 🕤 Čo očakávať 📊

Nvidia (NVDA.US) bude opäť v centre pozornosti trhov, keďže dnes po americkej seanse zverejní výsledky za fiškálny štvrtý kvartál 2025 (kalendárny Q3 2024). Po viac než 180 % zhodnotení akcií od začiatku roka sa spoločnosť stala najhodnotnejšou verejne obchodovanou spoločnosťou na svete. Oceňovanie je však natoľko vysoké, že aj veľmi dobré výsledky (iné sa ani neočakávajú) nemusia stačiť na prilákanie ďalších investícií a zastavenie výberu ziskov. Neoficiálna latka je nastavená vysoko, a investori preto dúfajú najmä vo skvelé prognózy, ktoré by mohli kompenzovať prípadné čiastočné sklamanie zo štvrťročných výsledkov. Tie podľa Bloomberg Intelligence mohli byť ovplyvnené logistickými problémami.

Odhady predaja naznačujú 84 % medziročný rast s výsledkom 33,28 miliardy USD , pričom spoločnosť samotná očakávala vo Q2 32,5 miliardy USD s 2 % odchýlkou . Trh očakáva, že sektor dátových centier vykáže tržby 29,5 miliardy USD , čo by predstavovalo 200 % medziročný rast . Zisk na akciu sa očakáva na úrovni 0,74 USD , čo predstavuje medziročný nárast o 89 % .

s výsledkom , pričom spoločnosť samotná očakávala vo Q2 . Trh očakáva, že sektor vykáže tržby , čo by predstavovalo . Zisk na akciu sa očakáva na úrovni , čo predstavuje medziročný nárast o . Amazon, Microsoft, Alphabet a Meta Platforms signalizovali vysoké výdavky na dátové centrá a širšiu infraštruktúru AI, pričom tieto spoločnosti sú kľúčovými zákazníkmi Nvidie. Všetky (s výnimkou Super Micro Computer ) vykazujú pozitívne výsledky, čo môže naznačovať dobrý výhľad pre budúce štvrťroky. Otázkou však zostáva, či budú nové prognózy dostatočné na posilnenie trhu.

signalizovali vysoké výdavky na dátové centrá a širšiu infraštruktúru AI, pričom tieto spoločnosti sú kľúčovými zákazníkmi Nvidie. Všetky (s výnimkou ) vykazujú pozitívne výsledky, čo môže naznačovať dobrý výhľad pre budúce štvrťroky. Otázkou však zostáva, či budú nové prognózy dostatočné na posilnenie trhu. Hrubá marža Nvidie klesla v druhom kvartáli na 75,1 % zo 78,4 % v prvom kvartáli . Náklady budú teda v centre pozornosti, pričom analytici očakávajú ďalší pokles marží v treťom kvartáli na 74,4 % . Nvidia očakávala zvýšené prevádzkové náklady vo výške minimálne 3 miliardy USD .

zo . Náklady budú teda v centre pozornosti, pričom analytici očakávajú ďalší pokles marží v treťom kvartáli na . Nvidia očakávala zvýšené prevádzkové náklady vo výške minimálne . BNP Paribas predpovedá, že spoločnosť prekoná očakávania predaja o 2 miliardy USD, dosiahne približne 35,5 miliardy USD a vydá prognózy tržieb o 4 miliardy USD vyššie pre aktuálny štvrťrok. Celoročné tržby za fiškálny rok 2025 (kalendárny rok 2024) by mali presiahnuť 125 miliárd USD. Priemerná analytická predpoveď pre akcie Nvidie je okolo 159 USD na akciu (asi 10 % nad aktuálnou cenou). Trh očakáva 8 % volatilitu akcií po zverejnení výsledkov.

Blackwell AI – katalyzátor ďalšieho rastu alebo začiatok problémov?

Trhy sa budú zameriavať na komentáre spoločnosti ohľadom čipov Blackwell AI , ktoré by mali byť v nadchádzajúcich štvrťrokoch kľúčovým motorom predaja. Tieto čipy by mohli posilniť konkurenčnú výhodu spoločnosti v oblasti vysokovýkonných GPI , kde má aktuálne trhový podiel 90 % .

, ktoré by mali byť v nadchádzajúcich štvrťrokoch kľúčovým motorom predaja. Tieto čipy by mohli posilniť konkurenčnú výhodu spoločnosti v oblasti , kde má aktuálne trhový podiel . Nvidia propaguje čipy Blackwell ako nákladovo efektívne riešenie, ktoré môže znížiť prevádzkové náklady a spotrebu energie až 25-násobne pri použití LLM (Large Language Models) .

ako nákladovo efektívne riešenie, ktoré môže znížiť prevádzkové náklady a spotrebu energie až pri použití . Napriek tomu sa objavili správy o problémoch s prehrievaním čipov v serverových skriniach, čo vyvolalo negatívne reakcie trhu. Výroba čipov Blackwell bola odložená z Q3 na december tohto roku pre bližšie nešpecifikované problémy s dizajnom.

Komentáre spoločnosti k tejto téme môžu výrazne ovplyvniť reakciu trhu. Investori očakávajú potvrdenie decembrového začiatku produkcie a zdôraznenie rekordného dopytu po čipoch Blackwell, ktorý výrazne presahuje výrobné kapacity. Akékoľvek signály neistoty alebo posun termínu na rok 2025 môžu vyvolať výraznú negatívnu reakciu trhu. Trhy budú tiež sledovať situáciu Nvidie v Číne a možné komentáre k dopadom novej americkej colnej politiky v kontexte Reciprocal Trade Act, ktorý by mohol zasiahnuť spoločnosti obchádzajúce sankcie USA.

Akcie Nvidia (NVDA.US)

Akcie Nvidie testujú hornú hranicu rastúceho trendového kanála a obchodujú sa takmer 30 % nad 200-dňovým EMA (červená). Pozitívne výsledky, prognózy a dobré správy o čipoch Blackwell by mohli posunúť akcie nad hornú hranicu kanála, čo by mohlo znamenať nový impulz k rastu. Na druhej strane, sklamanie by mohlo viesť k testu sily trhu, pričom EMA50 je na úrovni 137 USD na akciu.

Zdroj: xStation5