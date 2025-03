Nvidia: Zmení konferencia GTC sentiment voči spoločnosti?

Spoločnosť Nvidia Corporation, gigant v oblasti polovodičov, vstupuje do kľúčového obdobia svojej histórie. Tesne pred každoročnou konferenciou GTC, ktorá sa začne 18. marca 2025, čelí firma sérii výziev, ale aj obrovským príležitostiam. Investori a analytici netrpezlivo očakávajú informácie, ktoré rozptýlia pochybnosti o novom AI čipe Blackwell a potvrdia, že Nvidia si udrží svoju dominantnú pozíciu na trhu.

Finančné výsledky: Silná výkonnosť napriek turbulenciám na trhu

Finančné výsledky za štvrtý kvartál fiškálneho roka 2025 (ukončeného v januári 2025) boli mimoriadne silné. Tržby dosiahli rekordných 39,3 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 78 %. Kľúčový segment dátových centier vygeneroval 35,6 miliardy USD, čo je o 93 % viac než pred rokom. Čistý zisk za celý fiškálny rok 2025 dosiahol 74,3 miliardy USD a zisk na akciu (EPS) bol 0,89 USD, čím prekonal očakávania analytikov.

Napriek týmto vynikajúcim výsledkom akcie Nvidie prešli výraznou korekciou. Od svojho historického maxima oslabili o viac než 20 %, pričom len pred niekoľkými dňami tento pokles presahoval 30 %. Do veľkej miery sú tieto poklesy spôsobené neistotou ohľadom budúcnosti trhu s čipmi, najmä kvôli vývoju AI modelov, ktoré vyžadujú menej výpočtového výkonu.

Blackwell a generatívna umelá inteligencia

Segment dátových centier zostáva hlavným motorom rastu spoločnosti. Práve tu by mohol čip Blackwell, ktorého uvedenie na trh sa očakáva v roku 2025, priniesť revolúciu. Dopyt po GPU Nvidie je poháňaný rýchlo rastúcim trhom generatívnej umelej inteligencie (AI). Podľa Bloomberg Intelligence má tento sektor obrovský rastový potenciál a do konca desaťročia by mohol dosiahnuť hodnotu takmer pol bilióna dolárov.





Zdroj: Bloomberg Intelligence

Nvidia, ako líder na trhu GPU, má ideálnu pozíciu na využitie tejto príležitosti. Spoločnosť očakáva tržby vo výške 43 miliárd USD v prvom kvartáli fiškálneho roka 2026, čo by znamenalo ďalší rekord. Ak si Nvidia udrží svoj trhový podiel, mala by dopyt po jej produktoch v nasledujúcich rokoch výrazne rásť, čo potvrdzujú prognózy Bloomberg Intelligence (BI) ohľadom rozvoja AI služieb.

Atraktívna valuácia napriek krátkodobým rizikám

Súčasná cena akcií Nvidie (119 USD) zodpovedá forward P/E približne 27, čo znamená, že spoločnosť už nepôsobí tak extrémne draho ako nedávno. Navyše, vďaka objednávkam od najväčších technologických gigantov, má Nvidia zabezpečený stabilný príjem na mnoho rokov dopredu. Napriek tomu existujú určité riziká, ako napríklad pokles marží alebo exportné obmedzenia, no dlhodobé vyhliadky spoločnosti zostávajú veľmi sľubné.

GTC 2025: Čo prinesie budúcnosť?

Konferencia GTC 2025, a najmä keynote prejav CEO Jensena Huanga, bude kľúčovou udalosťou pre investorov. Analytici očakávajú, že Nvidia poskytne podrobnosti o čipe Blackwell a rozptýli obavy ohľadom dodávateľského reťazca.

Napriek zlepšeniu sentimentu na trhu akcie Nvidie na začiatku týždňa oslabujú. Zdroj: xStation5