Odvolací súd potvrdil zákaz TikToku v USA pre obavy o národnú bezpečnosť

Federálny odvolací súd v piatok potvrdil, že vláda Spojených štátov môže zakázať TikTok s odvolaním na obavy o národnú bezpečnosť spojené s jeho čínskym vlastníctvom. Toto rozhodnutie zintenzívnilo diskusiu o ochrane údajov, slobode prejavu a geopolitickom napätí.

Rozsudok súdu a jeho dôsledky

Trojčlenný panel odvolacieho súdu pre obvod District of Columbia rozhodol, že Kongres konal v rámci svojich právomocí, keď prijal zákon, ktorý vyžaduje predaj TikToku alebo jeho zákaz. Tento zákon, podpísaný prezidentom Joeom Bidenom v apríli, má nadobudnúť platnosť v januári 2025.

Sudca Douglas Ginsburg zdôraznil, že Prvý dodatok ústavy chráni slobodu prejavu v USA, ale zákaz obhájil ako potrebné opatrenie voči zahraničnému protivníkovi.

„Vláda konala výlučne preto, aby ochránila túto slobodu pred zahraničným nepriateľom a obmedzila jeho schopnosť zhromažďovať údaje o ľuďoch v Spojených štátoch,“ napísal Ginsburg.

Dopad na používateľov TikToku

Hoci rozsudok nekriminalizuje používanie TikToku pre jeho 170 miliónov používateľov v USA, zakazuje obchodom s aplikáciami, ako Google Play alebo App Store, distribuovať alebo aktualizovať aplikáciu. Internetové hostingové služby by tiež mali zákaz podporovať, čo by znamenalo faktické ukončenie TikToku v USA.

Spoločnosť ByteDance, materská firma TikToku, odmietla predaj svojich operácií v USA. Čínska vláda taktiež vyjadrila silný nesúhlas s povinným predajom, aby zachovala kontrolu nad algoritmami a dátovou infraštruktúrou TikToku.

Argumenty TikToku a ďalšie kroky

TikTok popiera, že by predstavoval bezpečnostné riziko, a americké obavy označil za špekulatívne. Spoločnosť spustila projekt „Project Texas“ v hodnote 1,5 miliardy dolárov na uchovanie dát používateľov v USA, ale dôvera v tento projekt klesla po odhalení, že dáta boli stále zdieľané s materskou spoločnosťou.

TikTok plánuje podať odvolanie na Najvyšší súd USA, hoci ten nie je povinný tento prípad prerokovať.

Širší geopolitický kontext

Zákaz TikToku je kľúčovým momentom v globálnom riadení internetu. Zatiaľ čo USA doteraz neobmedzili prístup k veľkým sociálnym platformám, tento krok pripomína čínsku „Veľkú internetovú stenu“, ktorá blokuje služby ako Google, YouTube a Facebook.

Analytici považujú zákaz za symbol rastúcej technologickej rivality medzi USA a Čínou, zdôrazňujúc obavy z kontroly osobných údajov v digitálnom veku.

Budúce neistoty

Návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu by mohol situáciu TikToku ďalej skomplikovať. Trump sa počas svojho prvého funkčného obdobia pokúsil TikTok obmedziť, ale neskôr vyjadril obavy, že zákaz by mohol používateľov presmerovať ku konkurencii, ako je Facebook.

Spoločnosti Google a Apple zatiaľ neupresnili, ako plánujú zákaz realizovať.