OECD znižuje odhady globálneho rastu: Obchodné napätie a clá brzdia ekonomiku

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) dnes aktualizovala svoje prognózy globálneho hospodárskeho rastu, pričom ako hlavný dôvod uviedla rastúce obchodné napätie spôsobené zavádzaním nových ciel zo strany Spojených štátov pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Podľa OECD tieto obchodné konflikty spomaľujú globálny ekonomický rast a zvyšujú infláciu.

V aktualizovanej správe OECD znížila odhad rastu svetovej ekonomiky na rok 2025 z pôvodných 3,3 % na 3,1 %. Tento pokles sa pripisuje zvýšeným obchodným bariéram a rastúcej geopolitickej neistote, ktoré negatívne ovplyvňujú investície a spotrebiteľskú dôveru.

Spojené štáty, Kanada a Mexiko patria medzi krajiny najviac zasiahnuté týmito opatreniami. Pre USA OECD znížila prognózu rastu HDP na rok 2025 z 2,4 % na 2,2 % a na rok 2026 z 2,1 % na 1,6 %. Kanada by mala zaznamenať takmer polovičný pokles rastu, zatiaľ čo mexická ekonomika by sa mohla prepadnúť do hlbokej recesie.

Aj Spojené kráľovstvo čelí negatívnym dopadom obchodných sporov. OECD znížila odhad rastu britskej ekonomiky pre rok 2025 o 0,3 percentuálneho bodu na 1,4 %. Inflácia zostáva aj naďalej problémom, čo zvyšuje tlak na domácnosti a podniky.

OECD varuje, že ďalšia eskalácia obchodných konfliktov by mohla spôsobiť ešte väčšie škody globálnej ekonomike. Potenciálne zvýšenie ciel by mohlo negatívne ovplyvniť produkciu a ďalej zvýšiť infláciu, čo by malo dopad na životnú úroveň obyvateľstva.

V reakcii na túto situáciu vyzýva OECD vlády k spoločným riešeniam v rámci globálneho obchodného systému, čo by viedlo k obmedzeniu ďalšieho posilnenia protekcionistických opatrení. Spolupráca medzi krajinami je kľúčová pre udržanie stability a podporu hospodárskeho rastu v neistých časoch.

Je zrejmé, že súčasné obchodné napätie má ďalekosiahle dôsledky pre globálnu ekonomiku. Bez koordinovaného úsilia o zmiernenie týchto konfliktov hrozí ďalšie spomalenie hospodárskeho rastu a zhoršenie životnej úrovne obyvateľov po celom svete.