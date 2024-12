ON Semiconductor posilňuje spoluprácu s Denso, akcie rastú o 2,10 % 🔔

ON Semiconductor (ON.US) dnes rastie o 2,10 % na 68,13 USD za akciu po správach o posilnení spolupráce so spoločnosťou Denso Corp na vývoji technológií pre autonómne riadenie a pokročilých asistenčných systémov vodiča (ADAS).

Existujúca spolupráca

Obe spoločnosti spolupracujú už viac než 10 rokov. V rámci tejto spolupráce ON Semiconductor dodáva špičkové automobilové senzory založené na pokročilých polovodičových technológiách, ktoré zlepšujú inteligenciu vozidiel, komunikáciu a bezpečnosť. Denso je druhým najväčším dodávateľom automobilových systémov na svete, čo z neho robí významného hráča na trhu.

Posilnenie partnerstva

V rámci prehĺbenej spolupráce Denso oznámilo plány na nákup akcií ON Semiconductor prostredníctvom transakcií na voľnom trhu. Cieľový počet akcií zatiaľ spoločnosti oficiálne nezverejnili. Po zverejnení tejto informácie akcie ON Semiconductor na začiatku obchodnej seansy vzrástli o viac než 5 %, no rast bol čiastočne korigovaný a aktuálne cena akcie rastie o 2,10 %.





Finančná analýza spoločnosti ukazuje pevné základy. Akcie sú relatívne podhodnotené v porovnaní s ostatnými polovodičovými spoločnosťami. Analytici zostávajú ohľadom ON Semiconductor v nadchádzajúcich kvartáloch optimistickí. Bank of America označila spoločnosť za najlepšiu voľbu pre rok 2025, a to vďaka silnému dopytu po polovodičoch z automobilového a priemyselného sektora v druhej polovici roka a rastúcim investíciám do umelej inteligencie a kapacít dátových centier.

Analýza grafu (D1 interval)

ON Semiconductor dnes rastie o viac než 2 % a odráža sa od kľúčovej zóny podpôr. Na dennom grafe je viditeľný splošťujúci sa trend s akumuláciou akcií nad úrovňou 66 USD za akciu. V prípade prierazu z tohto kanála možno očakávať výrazný pohyb bez ohľadu na smer.





Zdroj: xStation 5