ON Semiconductor prejavuje záujem o prevzatie Allegro Microsystems

Spoločnosť Allegro Microsystems Inc. vzbudzuje záujem o prevzatie zo strany ON Semiconductor Corp., jedného z jej väčších konkurentov. ON Semi už niekoľko mesiacov spolupracuje s poradcami na možnej akvizícii Allegra.

Potenciálna akvizícia a jej dopady

ON Semiconductor so sídlom vo Phoenixe sa zameriava na rozšírenie svojich kapacít v oblasti automobilových polovodičov. Podľa dostupných informácií by sa mohli objaviť aj ďalší záujemcovia o kúpu Allegra. Spoločnosť Allegro však zatiaľ neoznámila, či je otvorená na predaj.

Táto správa viedla k rastu akcií Allegra o 12 % v predobchodnej fáze na burze v New Yorku. Trhová hodnota spoločnosti sa pohybuje okolo 4,1 miliardy USD, zatiaľ čo ON Semi má hodnotu 19,8 miliardy USD, hoci od začiatku roka zaznamenala pokles o 25 %.

Zmeny vo vedení Allegra

Minulý týždeň Allegro oznámilo výmenu generálneho riaditeľa. Vineeta Nargolwalu, ktorý firmu viedol takmer tri roky, nahradil Mike Doogue, dlhoročný manažér spoločnosti.

Najväčším akcionárom Allegra je japonská spoločnosť Sanken Electric Co., ktorá vlastní 32 % podiel.

Význam akvizície pre automobilový a priemyselný sektor

Allegro Microsystems sa špecializuje na vývoj pokročilých polovodičov a je lídrom v oblasti snímacích a energeticky úsporných riešení pre riadenie pohybu. Jeho produkty sa využívajú v automobilových motoroch, bezpečnostných systémoch, dátových centrách a priemyselných zariadeniach.

Podobne sa ON Semiconductor zameriava na technológie pre automobilový, priemyselný a cloudový sektor. Očakáva sa, že akvizícia by pomohla ON Semi posilniť svoje postavenie v automobilovom priemysle, ktorý čelí výzvam kvôli spomaľovaniu trhu s elektromobilmi v USA pod vládou Donalda Trumpa.

Zatiaľ však zostáva nejasné, či Allegro prijme ponuku na akvizíciu a či sa objavia ďalší potenciálni kupci.

Graf Allegro Microsystems (ALGM.US, D1)

Kĺzavé priemery (EMA a SMA)

EMA 50 (oranžová krivka) – Krátkodobejší trendový indikátor.

– Krátkodobejší trendový indikátor. SMA 200 (modrá krivka) – Dlhodobý trendový indikátor.

Aktuálne sa EMA 50 nachádza pod SMA 200, čo naznačuje, že trh je v medveďom trende (downtrend). Cena sa však blíži k SMA 200, čo môže signalizovať možnú zmenu trendu.





Zdroj: xStation5