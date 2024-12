OpenAI plánuje prechod na ziskovú spoločnosť, aby podporila ďalší vývoj umelej inteligencie

Prechod na verejne prospešnú spoločnosť (PBC)

OpenAI oznámila, že do roku 2025 plánuje reštrukturalizovať svoje ziskové operácie do právnej štruktúry známej ako verejne prospešná spoločnosť (Delaware Public Benefit Corporation - PBC). Tento právny rámec umožní OpenAI vyvážiť záujmy akcionárov so širšími spoločenskými prínosmi. Zároveň si nezisková časť OpenAI zachová nezávislosť a bude sa naďalej zameriavať na charitatívne aktivity v oblastiach ako zdravotníctvo, vzdelávanie a veda.



Dôvody zmeny

Náklady spojené s výskumom a vývojom AI sa dramaticky zvyšujú, čo prinútilo OpenAI k tomuto prechodu. Nedávne financovanie prinieslo spoločnosti 6,6 miliardy USD, čím sa jej hodnota zvýšila na 157 miliárd USD. Tento prílev kapitálu zdôrazňuje finančné požiadavky potrebné na udržanie konkurencieschopnosti v rýchlo sa rozvíjajúcom odvetví AI.



Vedenie a podiel na vlastníctve

Objavili sa špekulácie, že CEO Sam Altman by mohol získať 7% podiel v spoločnosti po jej reštrukturalizácii. Toto tvrdenie však Altman poprel. Prechod tiež čelil odporu zo strany spoluzakladateľa Elona Muska, ktorý vyjadril obavy ohľadom odklonu od pôvodnej neziskovej misie OpenAI.



Dopad na AI priemysel

Prechod OpenAI do ziskovej štruktúry odráža podobné kroky ďalších AI spoločností, ako sú Anthropic a xAI Elona Muska, ktoré nedávno získali značné investície. Tento trend naznačuje zvyšujúcu sa orientáciu AI priemyslu na ziskové modely ako prostriedok na udržanie inovácií a konkurencieschopnosti.