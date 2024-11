PayPal klesá o 3,5 % po výsledkoch 📊 Akcie zmierňujú počiatočné straty

PayPal (PYPL.US) shares lose 3.5% today despite better than expected earnings per share and 6% YoY revenue growth, which came in line with expectations. The company reported EPS of $1.20, above $1.07 anticipated on Wall Street, however its profitability (and margins) boost was balanced by quite mixed guidance, signalling profit taking pressure. As for now, shares trim early loses of 8% to 3.5%, signalling that the first market's 'panic' reaction may be too big, as the PayPal Q3 report overall came in strong and signals some major improvements.

Tržby za 3Q vzrástli o 6 % YoY na 7,85 miliardy USD oproti odhadom 7,88 miliardy USD , pričom celkový objem platieb (TPV) vzrástol o 9 % YoY na viac než 422 miliárd USD . Počet aktívnych účtov klesol o 0,9 % YoY na 432 miliónov , ale počet transakcií na účet vzrástol o 9 % YoY . Platby vzrástli o 6 % YoY na 6,6 miliardy USD .

vzrástli o na oproti odhadom , pričom celkový objem platieb (TPV) vzrástol o na viac než . Počet aktívnych účtov klesol o na , ale počet transakcií na účet vzrástol o . Platby vzrástli o na . Tržby za 4Q sa očakávajú s miernym jednociferným rastom v porovnaní s 8,03 miliardami USD za rovnaké obdobie minulého roku, čo je mierne pod konsenzom 7,81 miliardy USD . PayPal tiež očakáva upravený zisk na akciu medzi 1,03 až 1,07 USD , oproti očakávaným 1,10 USD na Wall Street.

sa očakávajú s miernym jednociferným rastom v porovnaní s za rovnaké obdobie minulého roku, čo je mierne pod konsenzom . tiež očakáva upravený zisk na akciu medzi , oproti očakávaným na Wall Street. Rast tržieb za 3Q dosiahol 6 % , čo je v súlade s očakávaniami investorov a stredne jednociferným predchádzajúcim výhľadom spoločnosti. Nie je to však dostatočné na podporu rastu, keďže akcie PayPal v posledných mesiacoch prudko vzrástli. Po očistení o kurzové rozdiely bol rast tržieb 6 % YoY oproti odhadu 4 % od JP Morgan .

dosiahol , čo je v súlade s očakávaniami investorov a stredne jednociferným predchádzajúcim výhľadom spoločnosti. Nie je to však dostatočné na podporu rastu, keďže akcie v posledných mesiacoch prudko vzrástli. Po očistení o kurzové rozdiely bol rast tržieb oproti odhadu od . Dolarová marža z transakcií (TMD) vzrástla o 8 % YoY oproti odhadom 3 % až 4 % na Wall Street, čo je v súlade s tempom rastu za 2Q . Výnos z transakcií dosiahol 1,67 % , čo je mierne pod očakávaniami. Transakčné náklady boli približne 0,5 bps pod očakávaniami. Netakčné náklady vzrástli o 3 % oproti očakávaniu na Wall Street ; marža sa zlepšila o 1,9 percentuálneho bodu .

oproti odhadom na Wall Street, čo je v súlade s tempom rastu za . Výnos z transakcií dosiahol , čo je mierne pod očakávaniami. Transakčné náklady boli približne pod očakávaniami. Netakčné náklady vzrástli o oproti očakávaniu ; marža sa zlepšila o . PayPal pre 4Q 2024 očakáva nízky jednociferný rast tržieb, pod dynamikou 6 %, ako predpovedali analytici. Upravený zisk na akciu sa očakáva s poklesom YoY v nízkych až stredných jednociferných číslach. Pre celý rok zvýšil PayPal výhľad rastu TMD na stredne jednociferný rozsah z predchádzajúceho nízkeho až stredne jednociferného. Očakáva sa, že netakčné prevádzkové náklady vzrastú v nízkych jednociferných číslach, bez zmien oproti predchádzajúcemu výhľadu. Výhľad voľného cash flowu zostáva stabilný na 6 miliardách USD. Rást upraveného EPS bol zvýšený na vysoké desiatky, oproti predchádzajúcemu nízkemu až strednému desiatkovému rastu.

