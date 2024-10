Podpredseda spoločnosti Nippon Steel na ceste k záchrane akvizičnej transakcie. US Steel sa odráža o 3 %

Takahiro Mori, podpredseda predstavenstva spoločnosti Nippon Steel, sa v stredu stretne so zástupcami amerického Výboru pre zahraničné investície, aby zabezpečil akvizíciu spoločnosti US Steel (X.US). Prevzatie spoločnosti japonským gigantom v hodnote 15 miliárd USD narazilo na odpor Bieleho domu, ktorý podľa analytikov pramení výlučne z potrieb volebnej kampane demokratov. Bidenova administratíva ešte nevydala definitívne rozhodnutie, avšak už teraz sa hovorí o potenciálne negatívnom vplyve „neo-protekcionizmu“ na prílev kapitálu a inovácie v americkom oceliarskom sektore, ak by sa dohoda nakoniec zablokovala.

Po predchádzajúcom 7 % poklese sa situácia v prípade akcií US Steel mierne stabilizuje. Za posledné 4 hodiny sa akcie spoločnosti odrazili od dna o 3 %, pričom pozitívne reagovali na oznámenie o rokovaniach medzi USA a Japonskom, ktorých výsledok bude rozhodujúci pre ďalšiu dynamiku. Zdroj: xStation5.