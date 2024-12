Pohonné hmoty 50. týždeň: Fed pozastavil rast cien ropy

Ceny pohonných hmôt na Slovensku v 50 týždni (09.12. - 16.12.) zostali takmer bez zmeny. Ceny benzínu poklesly iba veľmi mierne, teda o 0,002 €/l, teda o 0,13 % a dostali sa na cenu 1,505 €/l. Ceny nafty na druhej strane zostali úplne bez zmeny a nachádzajú sa na minulotýždňových cenách 1,459 €/l.

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU, Yahoo Finance, XTB

Ceny v Českej republike však mierne poklesly. Ceny benzínu poklesly o 0,26 %, teda o 0,09 Kč/l a dostali sa na cenu 35,62 Kč/l. Ceny nafty poklesly o čosi výraznejšie, teda o 0,84 % a dostali sa na cenu 34,92 Kč/l. Pomohla tomu aj mierne silnejšia koruna, ktorá v danom týždni posílila o 0,23 %.

Zdroj: Weekly Oil Bulletin EU, Yahoo Finance, XTB

Ceny ropy v danom týždni zaznamenali výrazný rast, pričom dosiahli úroveň 74,48 dolárov za barel. Tento trend bol však následne tlmený a aktuálne ceny klesli na 73,25 dolárov za barel, čo predstavuje pokles o 1,67 %. Rast cien bol podporený najmä oznámenými fiškálnymi stimulmi v Číne pre nadchádzajúci rok, ktoré zvýšili očakávania trhu týkajúce sa budúcej spotreby.

V priebehu tohto týždňa však ceny mierne klesali, a to predovšetkým po zasadnutí americkej centrálnej banky (Fed). Tá rozhodovala o úrokových sadzbách a poskytla verejnosti aktualizované ekonomické projekcie na ďalšie roky. Napriek zníženiu úrokových sadzieb, čo zvyčajne podporuje spotrebu, dlhodobé projekcie Fedu naznačili, že ďalšie znižovanie sadzieb bude pomalšie, než investori očakávali. Tento pomalší výhľad na uvoľňovanie menovej politiky mal negatívny vplyv na očakávanú spotrebu, čo spôsobilo pokles cien ropy.

Z Číny prišli zmiešané ekonomické dáta. Priemyselná produkcia síce rástla solídnym tempom 5,4 % medziročne, čo bolo v súlade s očakávaniami, no spotreba domácností zaostávala. Maloobchodné tržby rástli len o 3 % medziročne, čo je výrazne menej ako očakávané tempo 5 %, a predstavuje sklamanie pre investorov.

Veľkoobchodné ceny v Rotterdame mierne rastú, čo môže signalizovať nepatrné zvýšenie cien palív v nadchádzajúcom týždni. Tento nárast je však len minimálny, a preto by išlo skôr o kozmetické úpravy. Trh naďalej zostáva v bočnom trende, pričom momentálne neexistujú výrazné faktory, ktoré by naznačovali zásadný rast alebo pokles cien ropy na medzinárodnom trhu. Do ďalších týždňov tak očakávam relatívne stabilný vývoj cien.

Zdroj: Bloomberg Finance, XTB