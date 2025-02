Pohonné hmoty 7. týždeň: Ropa reaguje volatilne na prichádzajúce správy

Ceny pohonných hmôt na Slovensku v 7. Týždni (17.02. - 10.02.) zostali pomerne stabilné. Ceny benzínu mierne klesly, a to o 0,001 €/l, teda o 0,06 % a dostali sa na cenu 1,586 €/l. Ceny nafty poklesly o 0,003 €/l, teda o 0,19 % a dostali sa na cenu 1,546 €/l.

Ceny pohonných hmôt v Českej republike zostali taktiež na pomerne stabilnej úrovni. Ceny benzínu vzrástli o 0,06 Kč/l, teda o 0,17 % a dostali sa na cenu 36,52 Kč/l. Ceny nafty rástli mierne rýchlejšie, a to o 0,09 Kč/l, teda o 0,25 % a dostali sa na cenu 36,05 Kč/l. Vývoj koruny bol pomerne stabilný a koruna posilnila iba mierne, o 0,07 %.

Ceny ropy Brent uzavreli minulý týždeň na úrovni 74,74 dolára za barel, čo je takmer totožná hodnota ako pred siedmimi dňami. V súčasnosti sa však obchodujú o 2,18 % vyššie, na cene 76,37 dolára za barel.

V posledných týždňoch sa cena ropy pohybuje bez výraznejšieho trendu, keďže trh stále hľadá jasnejší smer pre ďalší vývoj. Najnovšie správy nepriniesli obchodníkom jednoznačný signál o budúcnosti cien.

Na jednej strane pretrvávajú problémy s ponukou – útok ukrajinského dronu poškodil ropovod vedúci z Ruska do Kazachstanu, čo spôsobilo pokles exportov do tejto krajiny o 30 – 40 %, teda približne o 380-tisíc barelov denne podľa kalkulácie Reuters. Na druhej strane sa však hovorí o možnom obnovení exportu ropy z Iraku, ktorý by mohol na trh dodať 300-tisíc barelov denne, čím by čiastočne kompenzoval tento výpadok.

Okrem faktorov ovplyvňujúcich ponuku sa objavujú aj nové riziká na strane dopytu. Navrhované clá Donalda Trumpa na automobily, polovodičové čipy a farmaceutické importy by mohli spomaliť globálny ekonomický rast, čo by následne negatívne ovplyvnilo aj celosvetovú spotrebu ropy.

Aj veľkoobchodné ceny pohonných hmôt v Rotterdame zostali stabilné, a to aj napriek minulému týždňu, keď ceny benzínu dočasne vzrástli. To naznačuje, že obchodníci neprikladali výraznejší význam možným obmedzeniam exportu benzínu z Ruska.

Výhľad na ďalšie týždne zostáva stabilný, pričom sa neočakávajú výrazné zmeny v maloobchodných cenách pohonných hmôt. Obchodníci zatiaľ vyčkávajú na jasnejšie vyjadrenia ohľadom colnej politiky, ako aj na nadchádzajúce makroekonomické údaje a očakávania súvisiace s nadchádzajúcou motoristickou sezónou.