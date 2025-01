Prelom v oblasti umelej inteligencie spoločnosti DeepSeek vyvolal výpredaj akcií technologických spoločností v hodnote 1 bilióna USD

Prelomový model umelej inteligencie čínskeho startupu DeepSeek otriasol svetovými technologickými trhmi a vyvolal výpredaj akcií technologických spoločností v USA a Európe v hodnote 1 bilióna USD. Nový model umelej inteligencie, ktorý sa cez víkend dostal na vrchol rebríčka App Store spoločnosti Apple, vyvolal otázky o ocenení veľkých spoločností, ktoré výrazne investujú do umelej inteligencie, vrátane spoločností Microsoft, Meta Platforms a Alphabet.

Lacnejší model DeepSeek je výzvou pre drahých konkurentov, ako je OpenAI, čo vyvoláva obavy o značný kapitál vyčlenený na vývoj AI. Spoločnosť Nvidia Corp., ktorá je kľúčovým hráčom v dodávateľskom reťazci AI, zaznamenala v pondelok v predburzovom obchodovaní pokles svojich akcií o viac ako 10 %, čo by mohlo zlikvidovať trhovú hodnotu 340 miliárd USD. Futures na Nasdaq 100 v noci klesli až o 5,2 %, než sa mierne zotavili, čo znamenalo ich najprudší vnútrodenný pokles od augusta. Stratám medzitým čelili aj európske technologické akcie, pričom spoločnosť ASML Holding NV sa prepadla až o 12 %.

Dôsledky pre umelú inteligenciu a oceňovanie technológií

Inovatívny model umelej inteligencie spoločnosti DeepSeek poukazuje na potenciál výkonných a zároveň nákladovo efektívnych alternatív, ktoré by mohli ovládnuť trh. „Mohlo by to vykoľajiť investičný prípad pre celý dodávateľský reťazec AI, ktorý je poháňaný vysokými výdavkami malého počtu hyperskalárov,“ povedal Vey-Sern Ling, výkonný riaditeľ Union Bancaire Privée.

Výpredaj prichádza počas kľúčového týždňa pre technologické giganty, ako sú Apple a Microsoft. Hoci sa očakáva, že rast zisku sa spomalil, vysoké ocenenie, čiastočne spôsobené optimizmom v oblasti umelej inteligencie, zostáva problémom. Do skorého rána sa v New Yorku zobchodovalo takmer 278 000 futures kontraktov na Nasdaq 100, čo je trojnásobok 30-dňového priemeru.

Produkt umelej inteligencie spoločnosti DeepSeek si získal značnú popularitu medzi používateľmi, ktorí ho chvália za transparentnosť argumentácie a odpovedí. Investor Marc Andreessen ho označil za „jeden z najúžasnejších a najpôsobivejších prelomových objavov“. Popularita aplikácie podčiarkuje rastúcu konkurencieschopnosť čínskych firiem zaoberajúcich sa umelou inteligenciou a spochybňuje názor, že americké spoločnosti si udržiavajú výrazný technologický náskok.

Reakcie širšieho trhu

Vlnový efekt modelu DeepSeek sa rozšíril na globálne trhy. Zatiaľ čo čínske akcie súvisiace s umelou inteligenciou prudko vzrástli - spoločnosť Merit Interactive Co. zaznamenala zisky na svojej dennej hranici -, technologické akcie v iných krajinách sa prepadli, pretože investori prehodnotili predpoklady o rastovom potenciáli sektora umelej inteligencie. Akcie spoločnosti Siemens Energy, jednej z mála spoločností profitujúcich z AI v Európe, sa prepadli o 22 %.

Analytici varujú, že vznik nákladovo efektívnych modelov AI, ako je model DeepSeek, by mohol vyvinúť tlak na existujúcich technologických lídrov. „Dominanciu AI nemožno považovať za samozrejmosť,“ uviedol Charu Chanana, hlavný investičný stratég spoločnosti Saxo Markets. „Budúci konkurenti sa budú vyvíjať rýchlejšie, čo bude pre zavedené spoločnosti predstavovať väčšie výzvy.“

Dlhodobé výzvy pre technologický sektor

Nasdaq 100 sa v súčasnosti obchoduje na úrovni 27-násobku forwardových ziskov, čo je nad jeho trojročným priemerom 24-násobku. Spoločnosť Nvidia, hoci je mierne pod svojím historickým priemerom, zostáva na vysokom 33-násobku forwardových ziskov. Vývoj okolo umelej inteligencie spoločnosti DeepSeek vyvoláva pochybnosti o udržateľnosti takýchto ocenení, najmä keď sa vývozným obmedzeniam USA nedarí obmedziť schopnosť Číny inovovať pomocou technológie s otvoreným zdrojovým kódom.

Pokračujúca technologická rally, ktorá v posledných rokoch zvýšila hodnotu o 15 biliónov USD, teraz čelí výraznej kontrole, keďže investori očakávajú kľúčové správy o ziskoch, aby posúdili udržateľnosť rastu sektora.