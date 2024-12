Pro-kryptomenový postoj prezidenta Trumpa ovplyvňuje stratégie firemných pokladníc

K 4. decembru 2024 podpora kryptomien zo strany prezidenta Donalda Trumpa podnietila posun medzi americkými podnikmi, keď mnohé presúvajú časti svojich pokladničných rezerv z tradičných aktív na digitálne meny, ako je Bitcoin. Tento trend odráža rastúcu akceptáciu kryptomien ako životaschopných finančných nástrojov v rámci korporátnej Ameriky.

Prijatie Bitcoinu vo firmách

Niekoľko spoločností, vrátane Enlivex Therapeutics, Acurx Pharmaceuticals a Hoth Therapeutics, zvažuje investície až do výšky 1 milióna dolárov do Bitcoinu. Táto stratégia má za cieľ zabezpečiť sa proti inflácii a diverzifikovať pokladničné aktíva nad rámec konvenčných držieb. Tento trend odráža predchádzajúce kroky firiem, ako je MicroStrategy, ktoré integrovali Bitcoin do svojich finančných stratégií, čo ovplyvnilo ich akciové valuácie.

Regulačné prostredie a trhový sentiment

Očakávanie priaznivejšieho regulačného prostredia pre kryptomeny pod Trumpovou administratívou posilnilo dôveru na trhu. Cena Bitcoinu výrazne vzrástla na 95 395 dolárov, čo odráža optimizmus investorov. Akcie spojené s kryptomenami taktiež zaznamenali významné zisky; napríklad akcie spoločnosti MicroStrategy sa zvýšili o 67 % za posledný mesiac.

Dopady na finančné stratégie

Integrácia kryptomien do firemných pokladníc ponúka potenciálne výhody, ako je diverzifikácia aktív a ochrana proti devalvácii meny. Avšak volatilita digitálnych aktív prináša aj riziká. Spoločnosti skúmajú možnosti, ako využiť svoje bitcoinové aktíva bez ich likvidácie, vrátane použitia týchto aktív ako kolaterálu pre pôžičky. Týmto spôsobom zvyšujú svoju finančnú flexibilitu a potenciálne zvyšujú hodnotu svojich akcií.

Podpora kryptomien zo strany prezidenta Trumpa mení firemné finančné stratégie a povzbudzuje podniky, aby do svojich pokladníc zaradili digitálne aktíva. Tento prístup však vyžaduje starostlivé riadenie rizík kvôli volatilnej povahe kryptomien.