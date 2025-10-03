Quantum Computing Inc.: Prečo akcie vyskočili a čo sledovať ďalej

Akcie spoločnosti Quantum Computing Inc. (QUBT) zaznamenali výrazný nárast o viac ako 25 % v priebehu jediného obchodného dňa. Za rastom stojí kombinácia nového financovania, optimizmu analytikov a všeobecného nadšenia z kvantových technológií.
Dôvody rastu
Spoločnosť oznámila súkromné navýšenie kapitálu o 500 miliónov USD, ktoré bolo preinvestované nad očakávania. Prostriedky plánuje použiť na expanziu, akvizície a urýchlenie komercializácie. Hotovostná pozícia spoločnosti tak údajne dosahuje až 850 miliónov USD.
Analytici podporili rast odporúčaniami: Ascendiant Capital Markets stanovili cieľovú cenu na 40 USD, Lake Street Capital odštartovala pokrytie s cieľom 24 USD. Očakávania podporili aj správy o pokrokoch vo fotonických kvantových technológiách a vlastnej výrobnej kapacite.
Riziká a varovania
Spoločnosť zatiaľ generuje minimálne príjmy a jej biznis model je závislý od budúceho technologického prielomu. Nové emisie akcií môžu znamenať zriedenie podielu existujúcich akcionárov, pokiaľ sa nové zdroje nevyužijú efektívne.
Kritici upozorňujú aj na možné prehnané očakávania a otáznu vierohodnosť niektorých výhľadov. Kvantový sektor je vysoko špekulatívny, náročný na kapitál a citlivý na náladu trhu.
Na čo sa zamerať
-
Či dokáže firma skutočne generovať tržby z technológií
-
Ako efektívne využije novo získaný kapitál
-
Vývoj výnosov a marží
-
Udržanie investičného sentimentu
-
Vývoj konkurencie: Rigetti, D‑Wave, IonQ
