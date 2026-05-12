Quantum computing: Výsledky spúšťajú trhovú eufóriu, ale odvetvie je stále v ranej fáze

Nedávne kvartálne výsledky spoločností z oblasti quantum computingu opäť vyvolali silnú vlnu investorského záujmu a výrazne zvýšili valuácie naprieč celým segmentom. Trh reagoval spôsobom typickým pre ranú fázu technologickej špekulácie, keď prejavil silný optimizmus a sústredil sa na tempo rastu tržieb a prvé náznaky komerčných kontraktov, zatiaľ čo stále do veľkej miery prehliada vzdialenú fázu technologickej vyspelosti.
Najvýraznejší report prišiel od spoločnosti Quantum Computing Inc., ktorá vykázala tržby približne 3,69 milióna USD oproti iba 39 tisícom USD pred rokom, čo predstavuje mnohonásobný nárast tržieb. Výsledok zároveň prekonal očakávania analytikov okolo 3,13 milióna USD. Spoločnosť však zostáva stratová a vykázala čistú stratu približne 4 milióny USD pri súčasnom raste prevádzkových nákladov. Napriek tomu akcie reagovali veľmi silno a počas jedinej seansy vzrástli o viac než 30 %, čo ukazuje, ako výrazne trh započítava budúci potenciál namiesto súčasnej ziskovosti.
Zdroj: xStation5
Rigetti Computing takisto priniesla solídny rast tržieb. V prvom štvrťroku 2026 spoločnosť vygenerovala tržby približne 4,4 milióna USD, čo predstavuje medziročný rast o viac než 200 % a mierne prekonanie trhových očakávaní. Strata okolo 4 centov na akciu bola v súlade s odhadmi. Zároveň však spoločnosť ďalej generuje výrazné prevádzkové straty okolo 26 miliónov USD za štvrťrok. Za zmienku však stojí, že Rigetti ukončila štvrťrok s veľmi silnou hotovostnou pozíciou okolo 569 miliónov USD a prakticky bez dlhu, čo jej poskytuje komfortný finančný vankúš na ďalší rozvoj. Napriek pozitívnym fundamentálnym dátam bola reakcia trhu zmiešaná, čo odráža rastúcu citlivosť investorov na kvalitu rastu, nielen na jeho tempo.
Zdroj: xStation5
D-Wave Quantum predstavila komplexnejší obraz. Kvartálne tržby dosiahli približne 2,9 milióna USD a medziročne klesli pre vysokú porovnávaciu základňu. Spoločnosť zároveň oznámila veľmi silný rast bookings, ktoré vzrástli na približne 33 miliónov USD z asi 1,6 milióna USD pred rokom. To predstavuje niekoľkonásobný rast budúcich zmluvných záväzkov a trh to v tejto ranej fáze vývoja čoraz častejšie vníma ako dôležitejší ukazovateľ než samotné aktuálne tržby. Prevádzkové straty však zostávajú vysoké a presahujú 30 miliónov USD, čo ukazuje, že rozsah komercializácie je zatiaľ obmedzený a v čase nerovnomerný.
Zdroj: xStation5
Naprieč týmito výsledkami sa objavuje jasný spoločný menovateľ pre celý sektor. Spoločnosti vykazujú veľmi vysoké percentuálne tempo rastu tržieb, ale z extrémne nízkych základní, čo znamená, že v absolútnom vyjadrení ide stále o biznisy malého rozsahu. Všetky firmy zostávajú stratové a ich obchodné modely sú stále v experimentálno-komerčnej fáze, silno závislé od jednotlivých kontraktov a projektov ťahaných výskumom a vývojom.
Dôležité je, že finančné výsledky a komentáre manažmentu nijako zásadne nemenia širší technologický výhlaď. Odvetvie ďalej funguje s predpokladom, že plná komercializácia quantum computingu, chápaná ako stabilná, škálovateľná a široko využívaná priemyselná aplikácia, zostáva vzdialená. Mnohé analýzy aj predchádzajúce hodnotenia naznačujú, že zmysluplné širšie nasadenie tejto technológie môže prísť až na začiatku budúcej dekády.
Súčasné správanie trhu však jasne ukazuje na odpojenie medzi valuáciami a aktuálnou fázou technologického vývoja. Investori zjavne vo veľkej miere započítavajú scenár veľmi rýchlej adopcie, hoci štruktúra tržieb, úroveň strát aj charakter kontraktov naznačujú, že sektor zostáva skôr vo fáze raného objavovania než skutočnej komercializácie.
Súčasné prostredie tak odráža klasickú fázu silnej trhovej eufórie, typickú pre vznikajúce technológie, keď naratív o budúcom potenciáli prevláda nad tvrdými finančnými fundamentmi a valuácie čoraz viac odrážajú očakávania než skutočný stav rozvoja odvetvia.
