Robinhood pod dohľadom Najvyššieho súdu

Populárna americká investičná aplikácia Robinhood dnes stráca viac ako 4 %. Dôvodom sú nepriaznivé informácie týkajúce sa právnych sporov, ktorým spoločnosť čelí.
- Spoločnosť čelí žalobe podľa „zákona o cenných papieroch z roku 1933“, pričom spor sa sústreďuje na jej IPO z roku 2021. Podľa hromadnej žaloby spoločnosť uviedla investorov do omylu ohľadom svojej finančnej situácie a rastových vyhliadok.
- Podľa žaloby spoločnosť okrem iného nezverejnila svoju zásadnú závislosť od sezónnych tržieb z investícií do kryptomien a takzvaných meme akcií, čo bol fenomén veľmi populárny v období IPO v roku 2021.
- Od ceny IPO na úrovni 38 USD za akciu spoločnosť medzi rokmi 2022 a 2024 stratila približne 80 % svojej hodnoty. Úroveň debutu bola prekonaná až v roku 2025, po čom akcie zaznamenali veľmi vysokú volatilitu.
- V poslednom čase spoločnosť zaznamenala dve série výrazných, ale krehkých rastov o niekoľko desiatok percent. Jedným z nich bolo zvýšenie ocenenia približne o 40 % po zavedení „investičných tokenov“ na akcie súkromných spoločností, ako sú OpenAI a Anthropic. Povaha a hodnota týchto nástrojov je v súčasnosti ťažko odhadnuteľná.
Najvyšší súd, ktorému bol prípad Robinhood postúpený, požiadal administratívu Donalda Trumpa o stanovisko ku kvalite IPO a opodstatnenosti žaloby.
HOOD.US (D1)
Ocenenie na grafe sa aktuálne nachádza v konsolidačnom kanáli medzi úrovňami Fibonacciho retracementu 50 % a 78,6 %. Po otestovaní úrovne 61,8 % cena prerazila do hornej časti konsolidácie a zastavila sa pri priemeroch EMA. Samotné priemery však vysielajú silný medvedí signál – EMA100 prekrížila EMA200 zhora. Zdroj: xStation5
