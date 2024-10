Raketový útok Iránu na Izrael rozhýbal trhy

Včerajšok bol na finančných trhoch vcelku divoký. Hlavnou geopolitickou udalosťou s presahom na trhy bol raketový útok, v rámci ktorého Irán vystrelil na Izrael stovky rakiet. Napriek tomu, že podľa dostupných informácií útok nespôsobil závažné škody, tak má tento konflikt potenciál ďalšej eskalácie keďže viacero predstaviteľov Izraela uviedlo, že príde z ich strany odveta.

Irán je veľkým producentom ropy. Iránska produkcia vzrástla na 6 ročné maximá na 3,7 milióna barelov denne, okolité krajiny sú tiež významnými ťažiarmi a pokiaľ by Izrael zaútočil na ropnú infraštruktúru, mohlo by to na tomto trhu spôsobiť veľké problémy. Na včerajšok teda reagovala ropa rastom o približne 4 %, o viac ako 1 % tiež rástlo zlato ako bezpečný prístav. Na strane druhej boli napríklad akciové trhy, ktoré reagovali negatívne a v USA klesali zhruba o 1 %. Dnes akcie pokračujú zatiaľ v miernom poklese a ropa vo veľmi miernom raste, situácia ale nateraz vyzerá byť relatívne stabilizovaná. Podobné konflikty však môžu rýchlo prerásť do situácie, kedy sa výrazné výpredaje na trhy vrátia a ropa vystrelí smerom nahor, všetko bude samozrejme závisieť od ďalšieho vývoja v tomto konflikte a od vyjadrení oboch strán.

Samozrejme, tento konflikt pomáha napríklad akciám zbrojárskych firiem, akcie Lockheed Martin rástli o 3,5 % na historické maximá prvýkrát na úroveň nad 600 USD. Situácia môže mať dokonca ešte väčší geopolitický presah. USA sú totiž dlhoročným spojencom Izraela a aj od ich postoja bude závisieť, ako sa situácia bude vyvíjať. Ak by prišlo k väčšiemu konfliktu, veľmi pravdepodobne by to vystrelilo ceny ropy ešte výraznejšie nahor, čo by spôsobilo rast cien PHM. Ceny beznínu sú v USA však citlivou témou a je teda otázne, nakoľko by Bidenova administratíva chcela riskovať pred prezidentskými voľbami rast cien benzínu.