Ranné zhrnutie (03.06.2026)

Eskalácia konfliktu na Blízkom východe
- Irán odpálil najmenej 10 balistických rakiet smerom k americkým vojenským základniam v Kuvajte, vrátane leteckej základne Ali Al Salem.
- Útoky boli vykonané aj proti Bahrajnu, Saudskej Arábii a Dubaju, čo viedlo k dočasnému pozastaveniu niektorých letov v oblasti Perzského zálivu.
- Eskalácia nasledovala po americkom útoku na tanker napojený na Irán a po správach o výbuchoch pri ostrove Qeshm.
Ropa
- Ceny ropy Brent aj WTI rastú približne o 1,90 % na 97,30 USD a 95,10 USD za barel.
- Japonsko: jen, energie a fiškálny tlak
- USDJPY opäť testuje oblasť 160, ktorá v minulosti vyvolala intervenciu japonských úradov na devízovom trhu. Ministerka financií Satsuki Katayama varovala, že Tokio je pripravené primerane reagovať. To dočasne ochladilo špekulácie.
- Japonsko zároveň schválilo dodatočný rozpočet v hodnote 3,1 bilióna jenov, financovaný emisiou dlhu. Cieľom je dotovať náklady na palivá a energie. To poukazuje na zložitú spätnú väzbu medzi rastom cien energií spôsobeným vojnou, slabosťou jenu a rastúcim fiškálnym tlakom.
ECB a menová politika
- Člen ECB Pierre Wunsch naznačil, že júnová diskusia o menovej politike by bola „relatívne jednoduchá“, ak konflikt na Blízkom východe zostane nevyriešený. Jeho komentáre poukazujú na silné argumenty v prospech zvýšenia sadzieb neskôr tento mesiac.
USA: nové clá a Section 301
- Spojené štáty navrhli nové clá vo výške najmenej 10 % na dovoz z približne 60 krajín v rámci vyšetrovania nútenej práce podľa Section 301. Čína, India, Japonsko, Južná Kórea, Brazília a Švajčiarsko by čelili vyššej colnej sadzbe 12,5 %.
- Opatrenie má nahradiť predchádzajúci colný systém, ktorý zrušil Najvyšší súd. Zavedenie neprebehne okamžite. Konzultácie budú pokračovať do 6. júla a vypočutia sa začnú 7. júla.
Austrália: HDP a PMI v službách
- Austrálske HDP v prvom štvrťroku vzrástlo iba o 0,3 % q/q a 2,5 % y/y, pod očakávaniami trhu. Hlavnou brzdou rastu bol zahraničný obchod. Domáci dopyt však zostal silný, zatiaľ čo súkromné podnikové investície vzrástli o 6,0 %.
- Austrálsky PMI v službách v máji klesol na 48,7. Nové objednávky sa znížili najrýchlejším tempom za takmer dva a pol roka.
Čína: PMI v službách
- Čínsky PMI v službách v máji vzrástol na 54,4, čo znamená najrýchlejšie tempo expanzie za tri mesiace. Nové objednávky rástli už 41. mesiac po sebe a zamestnanosť sa tiež opäť zvýšila.
SpaceX: možné IPO
- SpaceX plánuje IPO v hodnote približne 75 miliárd USD s ponukovou cenou 135 USD za akciu. To by znamenalo ocenenie spoločnosti približne 1,75 bilióna USD a išlo by o najväčšiu verejnú ponuku v histórii. Stanovenie cieľovej ceny ešte pred začiatkom roadshow signalizuje silnú dôveru v dopyt investorov.
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