🗽 US500 na vrcholoch

Investori sa vracajú k nákupom amerických akcií v prostredí rekordnej sezóny výsledkov v USA, a to po tom, čo Trump informoval o prebiehajúcich rokovaniach s Iránom. Trump síce Teherán oficiálne nepriznáva ochotu vzdať sa vojenských prostriedkov, no investori, istým spôsobom „unavení" konfliktom a zvyknutí na novú realitu na Blízkom východe, vnímali Trumpove komentáre ako potenciálnu ochotu ku pomalému „utlmovaniu" konfliktu pred príchodom jesene, keď sa v USA konajú midterm voľby. V dôsledku toho pokles cien ropy a výnosov podporuje indexy.
- Americké spoločnosti v tomto kvartáli vykážu dynamiku rastu ziskov na úrovni 47,4 % r/r oproti cca 23 % r/r očakávaným v júni, čo bude najlepší výsledok od roku 2021 (keď v IV. kvartáli rast dosiahol viac ako 91 % r/r). Keby sme z výpočtov vylúčili Alphabet a Amazon, očakávaná dynamika rastu ziskov S&P 500 by klesla zo 47,4 % na 28,8 % r/r — aj tak ide o rekordnú úroveň za posledných 5 rokov.
- Väčšina spoločností nielenže prekonáva výhlady analytikov, ale núti aj trh k zvyšovaniu odhadov ziskov pre celý index S&P 500. Podľa údajov FactSet k 31. júlu 86 % spoločností z S&P 500 zverejnilo zisk na akciu (EPS) vyšší, ako očakávali analytici, a 77 % prekonalo výhlady týkajúce sa výnosov. Až 9 z 11 sektorov zaznamenalo zlepšenie výhľadov ziskov vďaka lepším výsledkom, ako sa očakávalo, a revíziám odhadov EPS.
- V kontexte III. kvartálu 34 spoločností zvýšilo výhlady ziskov, pričom len 20 firiem predstavilo negatívne usmernenia. Ukazovateľ ceny k očakávaným 12-mes. ziskom (forward P/E) pre S&P 500 je v súčasnosti 19,6, čo je pod 5-ročným priemerom (19,9) a mierne nad priemerom za posledných 10 rokov (19). Ocenenie sa nezdá byť príliš náročné pri pohľade na trendy v maržiach a celkovú situáciu na trhoch — a tiež na skutočnosť, že index sa nachádza na historickom maxime.
Grafy US500 a OIL (D1)
Kontrakt v poslednom čase dvakrát zareagoval rastom po poklese pod EMA50 (oranžová línia), ubránil sa a zároveň ukázal, aké dôležité je pre býkov pásmo okolo 7 200 – 7 300 bodov. Index sa v súčasnosti obchoduje na historickom maxime, hoci RSI dosahuje niečo pod 60 a poskytuje priestor na potenciálny ďalší rast. Dôležitou podporou sú úrovne 7 500 a 7 300 bodov (výrazné cenové reakcie).
Zdroj: xStation5
Kontrakt na ropu Brent (OIL) výrazne korigoval z lokálneho maxima pri 94 USD a nedokázal sa prebiť nad 61,8 Fibonacciho retracementu posledného klesajúceho impulzu. Dôležitou podporou, vymedzenou úrovňou 23,6 Fibo a cenovou reakciou, je pásmo okolo 80 USD za barel.
Zdroj: xStation5
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