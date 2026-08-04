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Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 74 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
74 % retailových účtov CFD je stratových. Investovanie je rizikové. Investujte zodpovedne.
10:18 · 4. augusta 2026

🗽 US500 na vrcholoch

Ondrej Greguš
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Financial Markets Analyst

Investori sa vracajú k nákupom amerických akcií v prostredí rekordnej sezóny výsledkov v USA, a to po tom, čo Trump informoval o prebiehajúcich rokovaniach s Iránom. Trump síce Teherán oficiálne nepriznáva ochotu vzdať sa vojenských prostriedkov, no investori, istým spôsobom „unavení" konfliktom a zvyknutí na novú realitu na Blízkom východe, vnímali Trumpove komentáre ako potenciálnu ochotu ku pomalému „utlmovaniu" konfliktu pred príchodom jesene, keď sa v USA konajú midterm voľby. V dôsledku toho pokles cien ropy a výnosov podporuje indexy.

  • Americké spoločnosti v tomto kvartáli vykážu dynamiku rastu ziskov na úrovni 47,4 % r/r oproti cca 23 % r/r očakávaným v júni, čo bude najlepší výsledok od roku 2021 (keď v IV. kvartáli rast dosiahol viac ako 91 % r/r). Keby sme z výpočtov vylúčili Alphabet a Amazon, očakávaná dynamika rastu ziskov S&P 500 by klesla zo 47,4 % na 28,8 % r/r — aj tak ide o rekordnú úroveň za posledných 5 rokov.
  • Väčšina spoločností nielenže prekonáva výhlady analytikov, ale núti aj trh k zvyšovaniu odhadov ziskov pre celý index S&P 500. Podľa údajov FactSet k 31. júlu 86 % spoločností z S&P 500 zverejnilo zisk na akciu (EPS) vyšší, ako očakávali analytici, a 77 % prekonalo výhlady týkajúce sa výnosov. Až 9 z 11 sektorov zaznamenalo zlepšenie výhľadov ziskov vďaka lepším výsledkom, ako sa očakávalo, a revíziám odhadov EPS.
  • V kontexte III. kvartálu 34 spoločností zvýšilo výhlady ziskov, pričom len 20 firiem predstavilo negatívne usmernenia. Ukazovateľ ceny k očakávaným 12-mes. ziskom (forward P/E) pre S&P 500 je v súčasnosti 19,6, čo je pod 5-ročným priemerom (19,9) a mierne nad priemerom za posledných 10 rokov (19). Ocenenie sa nezdá byť príliš náročné pri pohľade na trendy v maržiach a celkovú situáciu na trhoch — a tiež na skutočnosť, že index sa nachádza na historickom maxime.

Grafy US500 a OIL (D1)

Kontrakt v poslednom čase dvakrát zareagoval rastom po poklese pod EMA50 (oranžová línia), ubránil sa a zároveň ukázal, aké dôležité je pre býkov pásmo okolo 7 200 – 7 300 bodov. Index sa v súčasnosti obchoduje na historickom maxime, hoci RSI dosahuje niečo pod 60 a poskytuje priestor na potenciálny ďalší rast. Dôležitou podporou sú úrovne 7 500 a 7 300 bodov (výrazné cenové reakcie).

Zdroj: xStation5

Kontrakt na ropu Brent (OIL) výrazne korigoval z lokálneho maxima pri 94 USD a nedokázal sa prebiť nad 61,8 Fibonacciho retracementu posledného klesajúceho impulzu. Dôležitou podporou, vymedzenou úrovňou 23,6 Fibo a cenovou reakciou, je pásmo okolo 80 USD za barel.

Zdroj: xStation5

 

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Ondrej Greguš

Financial Markets Analyst

Finančné trhy ma bavia najmä preto, že sa v nich prelína makroekonómia s konkrétnym príbehom jednotlivých spoločností. Analýze makra a komodít sa venujem najmä preto, že to vychádza zo samotnej podstaty mojej práce, sledujem rozhodnutia centrálnych bánk, makro dáta a geopolitické udalosti a snažím sa pochopiť, ako formujú náladu na trhoch a hodnotu jednotlivých aktív. Vo voľnejších obdobiach sa potom rád venujem aj analýze akcií, zaujíma ma, prečo sa danej spoločnosti darí tak, ako sa jej darí, čo ju odlišuje od konkurencie a v čom je výnimočná. Poslednou dobou sa okrem veľkých technologických titulov a AI témy čoraz viac pozerám aj mimo tento segment, hľadám príležitosti tam, kde trh možno ešte nevidí plný potenciál.

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