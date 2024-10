Ranné zhrnutie (03.10.2024)

Včerajšia seansa na Wall Street sa skončila so zmiešanými náladami. Na medzidennej báze sa všetky indexy obchodovali v rozmedzí +-0,2 %, pričom Russell 2000 zaznamenal najväčší pokles (-0,19 %) a Dow Jones najväčší zisk (+0,08 %).

Rast však predlžuje japonský Nikkei, a to na základe komentárov člena predstavenstva Bank of Japan Asahiho Nogučiho, ktorý vystúpil pred podnikateľskými lídrami v Nagasaki. Bankár uviedol, že vidí potrebu, aby banka udržiavala uvoľnenú menovú politiku vzhľadom na to, že zotavenie z deflácie bude trvať určitý čas.