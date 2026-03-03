Ranné zhrnutie (03.03.2026)

- Ázijské akcie pod silným tlakom: Index MSCI Asia Pacific klesol až o 2,8 %, čo predstavuje najväčší dvojdňový pokles od apríla.
- Výrazný výpredaj v Južnej Kórei: Index KOSPI oslabil až o 6,8 % po opätovnom otvorení trhov po predĺženom víkende, hoci na začiatku roka patril medzi najvýkonnejšie indexy na svete.
- Západné futures signalizujú ďalší pokles: Futures na akciové indexy v USA a Európe klesli približne o 1 %, čo naznačuje možné pokračovanie korekcie.
- Eskalácia medzi Iránom a USA/Izraelom tlačí ropu vyššie: Investori sa zameriavajú na riziká dodávok, najmä po tom, čo Irán pohrozil uzavretím Hormuzského prielivu, kľúčovej globálnej trasy pre prepravu ropy.
- Brent späť nad 80 USD za barel: Ceny ropy sa opäť dostali nad hranicu 80 USD po „miernom“ raste o viac ako 7 % v pondelok.
- Americký dolár posilňuje: Rastúca averzia k riziku a geopolitické napätie podporujú zisky americkej meny.
- Dlhopisy ustupujú napriek statusu bezpečného prístavu: Vyššie ceny ropy opäť oživujú obavy z inflácie, zvyšujú očakávania úrokových sadzieb a zaťažujú globálne dlhopisové trhy.
- Výpredaj vládneho dlhu od Sydney po Tokio: Investori odpredávajú štátne dlhopisy pre obavy, že dlhodobý konflikt na Blízkom východe udrží inflačné tlaky.
- Plošné straty dlhopisov: Štátne dlhopisy v USA, Japonsku, Austrálii, na Novom Zélande a v Južnej Kórei tento týždeň zaznamenávajú pokles.
- Inflácia opäť v centre pozornosti: Trhy znovu započítavajú riziko, že zvýšené náklady na energie môžu zhoršiť výhlaď pre globálne dlhopisy, ktoré pritom zaznamenali najsilnejší začiatok roka od pandémie.
- Trump sa vyjadril k iránskemu konfliktu: Prezident USA uviedol, že najväčší americký úder môže ešte len prísť, nevylúčil pozemnú operáciu a zdôraznil, že s aktuálnymi vojenskými kapacitami a priemyselnou silou môžu USA viesť dlhodobú a napokon víťaznú vojnu.
OIL (D1)
Zdroj: xStation5
