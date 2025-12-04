Ranné zhrnutie (04.12.2025)

- Nové dôkazy o ochladzovaní amerického trhu práce, ktoré sa prejavili v slabších údajoch ADP o zamestnanosti aj v poklese zložky zamestnanosti v prieskume ISM v sektore služieb, včera spôsobili výrazný posun v trhových očakávaniach. Investori čoraz viac veria, že Federálny rezervný systém môže pristúpiť k zníženiu sadzieb už na svojom poslednom zasadnutí v roku 2025, čo podporilo akcie a zároveň vyvíjalo tlak na pokles výnosov amerických dlhopisov a dolára.
- Novembrový údaj o payrolls nepríjemne prekvapil a zaznamenal najvýraznejší mesačný pokles od začiatku roka 2023, čo posilnilo obavy o spomaľovanie trhu práce. Index ISM služieb síce ukázal mierne oživenie aktivity, no subindex cien platených dodávateľom klesol na sedemmesačné minimum, čo naznačuje, že inflačné tlaky pod povrchom naďalej slabnú. Trhy sa dnes zamerajú na žiadosti o podporu v nezamestnanosti v USA (13:30), ktoré môžu priniesť viac svetla do dynamiky trhu práce.
- Napriek tomu, že viaceré veľké technologické tituly zaostali, celková trhová šírka sa citeľne zlepšila, keď viac než 350 spoločností z indexu S&P 500 uzavrelo vyššie. Index S&P 500 uzavrel na úrovni 6 850, čo znamená siedmy rast za posledných osem obchodných dní. Futures na hlavné americké indexy sú dnes ráno prakticky bezo zmeny. Na devízovom trhu EURUSD oslabuje približne o 0,15 %, zatiaľ čo Bitcoin sa drží pri úrovni 93 000.
- V segmente polovodičov generálny riaditeľ Nvidie Jensen Huang vyjadril skepticizmus, že Čína prijme čipy H200, aj keby USA zmiernili vývozné obmedzenia, čo poukazuje na pretrvávajúce geopolitické riziká v tomto odvetví. Akcie Microsoftu krátko klesli po správach o slabšom dopyte po vybraných AI produktoch, no neskôr sa zotavili, keď vedenie potvrdilo, že celkové AI ciele tržieb zostávajú nezmenené.
- Na dlhopisových trhoch nastal výrazný rast naprieč výnosovou krivkou, čo stlačilo výnos dvojročných dlhopisov pod 3,5 % a prispelo k najslabšiemu dňu dolára od septembra.
- Ázijské trhy sa riadili mäkšími dátami z USA. Japonsko výrazne prekonalo očakávania, indexy Topix a Nikkei 225 stúpli o viac než 1,5 %, keď investori započítali vyššiu pravdepodobnosť zníženia sadzieb Fedom už na budúci týždeň. Silný bol najmä dopyt po dlhodobých japonských štátnych dlhopisoch, pričom aukcia 30-ročných JGB zaznamenala najvyšší bid-to-cover pomer od roku 2019, čím nadviazala na úspešný predaj 10-ročných dlhopisov začiatkom týždňa.
- Silný dopyt po JGB pomohol zmierniť obavy z fiškálnych problémov a špekulácií, že Bank of Japan by mohla zvýšiť sadzby na zasadnutí 19. decembra.
- V rámci regiónu index MSCI Asia-Pacific vzrástol o 0,5 %. Južná Kórea a Taiwan však mierne oslabili a ukončili dvojdňovú sériu rastov. Medzitým sa dolarový index stabilizoval po prudkom stredajšom poklese, zatiaľ čo výnosy amerických dlhopisov pokračujú v poklese.
- Futures na zemný plyn sa obchodujú na najvyššej úrovni od decembra 2022. Brent crude sa drží okolo 63 USD za barel, zatiaľ čo zlato klesá o viac než 0,3 %. Realizácia ziskov tlačí nadol aj meď, ktorá klesá z rekordného maxima 11 530 USD na 11 450 USD za tonu. Kakao si pripisuje len mierny zisk a obchoduje sa okolo 5 500 USD za tonu, zatiaľ čo káva sa pohybuje pri úrovni 372 USD.
- Poradcovia Donalda Trumpa sa vo štvrtok v Miami na Floride stretnú s hlavným ukrajinským vyjednávačom v rámci ďalších mierových rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou, uviedla agentúra AP. Trump uviedol: „Putin chce ukončiť vojnu (...) Treba na to dvoch (...) Nemôžem povedať, čo vzíde zo stretnutia Witkoffa s Putinom. Witkoff mal s Putinom pomerne dobré rokovanie. Uvidíme, čo sa stane.“
