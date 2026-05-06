Ranné zhrnutie (06.05.2026)

- Predstavitelia Trumpovej administratívy zvolili voči Iránu jasne miernejší tón. Signalizujú tak menšiu ochotu k ďalšej eskalácii.
- Rubio oznámil koniec operácie Epic Fury, zatiaľ čo Hegseth uviedol, že prímerie platí. Generál Caine povedal, že iránske útoky neprekročili hranicu, ktorá by si vyžadovala obnovenie rozsiahlych bojových operácií. Trhy to vyhodnotili ako jasný posun smerom k deeskalácii.
- Trump pozastavil Project Freedom. Ide o americkú operáciu určenú na pomoc uviaznutým lodiam v Hormuzskom prielive. Rozhodnutie má podporiť rokovania a znížiť nedôveru Iránu voči zámerom USA. Samotná blokáda zostáva v platnosti, ale operácie sprevádzania lodí boli dočasne pozastavené. Trh to vníma ako taktický ústupok, ktorý má pomôcť dokončiť dohodu.
- Ceny ropy dnes klesajú o 1,70 % na 108,50 (OIL) a 100,90 (OIL.WTI). Riziká však zostávajú zvýšené, pretože blokáda Hormuzského prielivu je stále formálne v platnosti.
- Akcie v ázijsko-tichomorskom regióne výrazne rástli, keďže sa zlepšil sentiment vďaka nádejam na mier. Juhokórejský KOSPI posilňuje o viac než 6 %, čínske indexy rastú o 0,60–0,90 %, austrálsky index pridáva 0,85 % a japonský index rastie o 0,40 %.
- Americké futures tiež posilnili. Index Nasdaq podporili silné tržby AMD.
- Austrálsky dolár dosiahol najvyššiu úroveň za štyri roky, zatiaľ čo novozélandský dolár vystúpil na najvyššiu úroveň za dva mesiace. Rast podporila plošná slabosť USD a zlepšujúci sa globálny risk-on sentiment.
- Zlato sa priblížilo k úrovni 4 650 USD a pridáva takmer 2,00 % vďaka slabšiemu doláru a klesajúcim cenám ropy.
- Európska únia vyzvala USA na návrat k dohodnutým 15 % clám podľa dohody z Turnberry. Brusel chce obnoviť hlavné ustanovenia dohody pred jej prvým výročím v júli. Trump pohrozil vyššími clami na európske autá a obvinil EÚ z nedodržiavania dohody. Obe strany sa dohodli na zintenzívnení obchodných rokovaní.
- Miera nezamestnanosti na Novom Zélande klesla na 5,3 % a prekonala očakávania trhu. Rast zamestnanosti mierne spomalil, ale náklady práce rástli výraznejšie, než sa čakalo.
- Japonské ministerstvo financií zintenzívnilo snahy proti oslabovaniu jenu. To poslalo USDJPY na najnižšiu úroveň za desať týždňov. Úrady sa snažia získať čas, kým sa situácia na Blízkom východe nestabilizuje.
- AMD.US prekonala očakávania trhu v oblasti EPS, tržieb a prevádzkového zisku. Spoločnosť tiež zvýšila výhľad tržieb a marží pre druhý štvrťrok. Cena akcie v after-hours obchodovaní rastie o 16,50 %.
- Super Micro prekonala odhady očisteného EPS, hoci tržby zaostali za očakávaniami. Hrubé marže boli výrazne nad odhadmi a výhľad EPS pre Q4 prekonal konsenzus. Cena akcie v after-hours obchodovaní rastie o 18,00 %.
