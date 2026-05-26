Inflácia opäť komplikuje plány ECB. V hre je ďalšie zvýšenie sadzieb 🚨

- ECB pravdepodobne v júni zvýši výhlaď inflácie kvôli drahšej energii.
- Doterajšia prognóza na rok 2026 počíta s infláciou 2,6 %.
- Trhy očakávajú zvýšenie depozitnej sadzby o 25 bázických bodov na 2,25 %.
- Dlhší konflikt a drahá ropa môžu viesť k širším inflačným tlakom v eurozóne.
Európska centrálna banka pravdepodobne v júni zvýši svoju kvartálnu prognózu inflácie. Hlavným dôvodom sú zvýšené ceny energií, ktoré zostávajú pod tlakom kvôli vojne s Iránom. Hlavný ekonóm ECB Philip Lane v rozhovore pre Nikkei uviedol, že banka pravdepodobne pristúpi k ďalšiemu zvýšeniu inflačného výhľadu.
ECB doteraz pre rok 2026 počíta s infláciou na úrovni 2,6 %. Najnovší prieskum ekonómov agentúry Bloomberg však očakáva, že spotrebiteľské ceny tento rok vzrastú o 2,9 %. Vyššie ceny ropy a ďalších energetických komodít tak môžu oddialiť návrat inflácie bližšie k cieľu centrálnej banky.
Lane upozornil, že problém nemusí zostať obmedzený iba na energie. ECB podľa neho očakáva aj nepriame dopady, ktoré sa môžu postupne premietnuť do širších cien v ekonomike. Ak by sa energetický šok zmenil na všeobecnejší inflačný problém, išlo by podľa neho o veľmi vážne riziko pre menovú politiku.
Trhy aktuálne počítajú s tým, že ECB na júnovom zasadnutí zvýši depozitnú sadzbu o 25 bázických bodov na 2,25 %. Podporu takémuto kroku vyjadrila aj členka Výkonnej rady ECB Isabel Schnabel. Lane sa však k výsledku nadchádzajúceho zasadnutia jednoznačne nevyjadril a zdôraznil, že centrálna banka sa v prostredí neistoty nechce vopred zaväzovať.
ECB teraz pracuje s tromi možnými scenármi ďalšieho vývoja. Ak by bol energetický šok len malý a dočasný, banka by ho mohla prehliadnuť. Ak by bol trvalejší, ale stredne silný, mohla by prísť obmedzená reakcia v podobe sadzieb. V prípade silného šoku, ktorý by sa rozšíril do ďalších častí ekonomiky, by však bola potrebná výraznejšia menovopolitická odpoveď.
Dôležité bude, ako dlho bude konflikt pokračovať a či sa vyššie ceny energií premietnu do ďalších položiek spotrebiteľského koša. Čím dlhšie zostane ropa drahá, tým menšia je pravdepodobnosť, že pôjde iba o krátkodobý cenový výkyv. To by mohlo ECB prinútiť k opatrnejšiemu postoju a predĺžiť obdobie vyšších sadzieb.
Pre investorov je správa dôležitá najmä kvôli očakávaniam ďalšieho vývoja úrokových sadzieb v eurozóne. Vyššia inflačná prognóza môže podporiť euro a zvýšiť výnosy dlhopisov, zároveň však môže zhoršiť náladu na akciových trhoch, pretože drahšie financovanie býva negatívne pre citlivejšie sektory.
