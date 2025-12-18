Jen zadržiava dych pred zasadnutím Bank of Japan; čaká nás prvé zvýšenie sadzieb od januára❓

- Kľúčové rozhodnutie Bank of Japan je predo dvermi
- Kľúčové rozhodnutie Bank of Japan je predo dvermi
- Čo očakáva trh?
- Ako zareaguje japonský jen a menový pár USDJPY?
Videli sme rozhodnutia dvoch významných centrálnych bánk – Európskej centrálnej banky, ktorá sa rozhodla ponechať úrokové sadzby bez zmeny, a Bank of England, ktorá prvýkrát od augusta znížila sadzby o 25 bázických bodov. Týždeň centrálnych bánk však ešte nekončí – zajtra ráno medzi 4:00 a 6:00 zverejní svoje rozhodnutie o menovej politike Bank of Japan. Pozrime sa, čo možno od tohto rozhodnutia očakávať.
Výnosy japonských dlhopisov sú na najvyššej úrovni od roku 2007, čo odzrkadľuje silné očakávania návratu k zvyšovaniu úrokových sadzieb v Japonsku.
Zdroj: XTB Research
Trhy pripisujú 90 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb
Bank of Japan pravdepodobne zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov na zajtrajšom zasadnutí, prvýkrát od januára a na najvyššiu úroveň od roku 1995.
Pauza, ktorá trvá od začiatku roka, bola najmä dôsledkom neistoty ohľadom hospodárskeho rastu v dôsledku ciel Donalda Trumpa.
V centre obáv boli dlhodobo stagnujúci rast HDP a nízka ekonomická aktivita, ktorá bola vo veľkej miere sústredená na výrobu exportovaných automobilov.
Zároveň sme však pozorovali ďalší nárast inflačných tlakov, čo stále viac posilňovalo vnímanie, že Bank of Japan zaostáva vo svojej reakcii, najmä v kontexte čoraz expanzívnejšej fiškálnej politiky v krajine.
Najnovší údaj o HDP bol revidovaný smerom nadol (z -0,4 % na -0,6 %), čo naznačuje silnejší, než očakávaný pokles ekonomickej aktivity v Japonsku. Hlavnými príčinami boli v tomto prípade slabší export a firemné investície, zatiaľ čo inflačne motivovaná spotreba (súkromná aj verejná) zostala pozitívna.
Zdroj: XTB Research
Makrodáta potvrdzujú očakávania
Najnovšia séria mesačných údajov poskytla Bank of Japan viacero dôvodov na obavy z ďalšieho inflačného tlaku v nasledujúcich mesiacoch.
Tankan prieskum ukázal tretie po sebe idúce zlepšenie nálady medzi veľkými firmami a zároveň vyššie než očakávané kapitálové investície (12,6 % vs. konsenzus Bloomberg 12,1 %).
Okrem toho objem jadrových objednávok na stroje prekonal očakávania a dosiahol najvyššiu úroveň od septembra 2022 (+12,5 %, odhad 3,6 %, predchádzajúce 11,6 %), čo je ďalší signál rastúcich kapitálových výdavkov japonských podnikov.
Rastúca podnikateľská aktivita by mala Bank of Japan spraviť citlivejšou na scenár ďalšieho prehrievania ekonomiky, a tým aj zvýšiť jej pripravenosť normalizovať menovú politiku.
Aj keď sú údaje o priemyselnej výrobe naďalej volatilné, trvalé zlepšovanie podnikateľskej nálady podľa prieskumov naznačuje blížiaci sa nárast priemyselnej aktivity.
Zdroj: XTB Research
Inflácia v reálnom vyjadrení zostáva záporná a narastajúce cenové tlaky by mali viesť k jestřábšiemu postoju Bank of Japan, a to aj napriek tlaku na podporu rastu zo strany premiérky Sanae Takaichi.
Podľa najnovších údajov inflácia v Tokiu zotrvala na úrovni 2,8 %, hoci sa očakával pokles na 2,7 %.
Navyše najnovší PMI report poukázal na najrýchlejší rast vstupných cien za posledných päť mesiacov, čo sa môže čoskoro preniesť na spotrebiteľov.
CPI sa aktuálne nachádza na úrovni 3 %, čo je výrazne nad cieľom BOJ na úrovni 2 %, a pri sadzbách na úrovni 0,5 % to stále znamená hlboko zápornú reálnu úrokovú sadzbu.
Inflácia v Japonsku je výrazne nad cieľom, čo udržiava reálne úrokové sadzby na hlboko záporných úrovniach.
Zdroj: XTB Research
Podľa údajov z Polymarketu o stávkach na zajtrajšie rozhodnutie verejnosť pripisuje 99 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov.
Zdroj: Polymarket
Zmena sadzieb je jedna vec; predaj ETF druhá
Samotné zvýšenie sadzieb sa však nezdá byť najzaujímavejším aspektom tohto rozhodnutia – oveľa viac sa deje v zákulisí vzťahov medzi vládou a centrálnou bankou. Zdá sa, že guvernér Ueda a premiérka Takaichi uzavreli pragmatický „pakt“, v ktorom zohrávajú kľúčovú úlohu obrovské ETF portfóliá.
Politické majstrovstvo: „Skrytá fiškálna pomoc“
Prečo zrazu premiérka Takaichi, známa ako zástankyňa uvoľnenej menovej politiky („Abenomika“), zmierňuje odpor voči zvyšovaniu úrokových sadzieb?
Odpoveď sa skrýva v súvahe BOJ. Centrálna banka disponuje obrovskými nerealizovanými ziskami z rokov, keď nakupovala japonské akcie (ETF).
Plán je brilantne jednoduchý:
-
BOJ normalizuje svoju politiku (zvýši sadzby – nevyhnutné pri inflácii ~3 % a slabom jene).
-
Zároveň začne pomaly predávať svoje ETF (realizuje zisky).
-
Tieto zisky putujú do štátneho rozpočtu, čím vzniká finančný vankúš pre vládu Takaichiovej.
-
Premiérka tak získa hotovosť pre stimulačné programy bez potreby vydávať nový dlh (ktorého obsluha by bola kvôli vyšším sadzbám nákladnejšia).
Ide o klasický príklad stratégie „aj vlk sýty, aj ovca celá“.
Trhová hodnota ETF aktív držaných Bank of Japan vzrástla v prvých šiestich mesiacoch tohto roka o +18,5 % medziročne a dosiahla rekordnú úroveň 83,2 bilióna jenov. Najzaujímavejšie však je, že kumulovaný zisk z týchto pozícií už predstavuje 46 biliónov jenov, čo znamená zhodnotenie investovaného kapitálu BOJ o viac ako 55 %.
Zdroj: BoJ cez Bloomberg Financial Lp
Čo to znamená pre akciový trh (Nikkei 225 / TOPIX)?
Správa, že BOJ začína predávať akcie, by teoreticky mohla vyvolať nervóznu reakciu a krátkodobý tlak na ponuku na akciových indexoch.
Index Nikkei 225 je obzvlášť citlivý, pretože BOJ nepriamo drží veľké podiely v najväčších japonských spoločnostiach.
Najväčšie riziko sa týka technologických a exportných firiem, ktoré majú v indexe Nikkei 225 vysoké zastúpenie a zároveň boli hlavnými príjemcami ETF nákupov v poslednom desaťročí.
Zdá sa však, že proces spätného predaja bude prebiehať veľmi pomaly, čo by samo o sebe nemalo spôsobiť prudký pokles cien.
BOJ oznámila predaj už v septembri.
USDJPY (D1)
Pri pohľade na dlhodobý graf menového páru USDJPY vidíme, že napriek rastúcim špekuláciám o sprísnení menovej politiky v Japonsku si samotný jen vedie relatívne slabo a naďalej udržiava technický downtrend. Zaujímavé je, že pri pohľade na sviečkový pattern z posledných dvoch týždňov možno pozorovať divergenciu medzi cenou a indikátorom RSI, čo môže naznačovať, že uptrend indikovaný 50-dňovým EMA sa blíži ku koncu.
Zdroj: xStation
