Ranné zhrnutie (12.08.2025)

Zisky boli zaznamenané najmä na čínskych indexoch vďaka 90-dňovému predĺženiu obchodných rokovaní s USA. Austrálske a japonské indexy taktiež rástli, zatiaľ čo akciové trhy v Singapure a vo Vietname klesali.
Na devízovom trhu boli pohyby obmedzené, pričom americký dolár mierne oslabil pred dnešnými údajmi o CPI a po pondelkových ziskoch.
USA a Čína sa dohodli na predĺžení colného prímeria o 90 dní, čím odložili trojnásobné colné sadzby a vzájomné obchodné obmedzenia do 10. novembra. Čínske ministerstvo obchodu tiež odložilo zaradenie amerických spoločností na svoj zoznam obmedzení. Toto rozhodnutie podporilo ázijské akciové trhy.
Austrálska centrálna banka znížila základnú sadzbu o 25 bázických bodov na 3,60 % z 3,85 %, pričom ako dôvod uviedla spomaľovanie inflácie, mierne oslabenie trhu práce a postupné oživovanie súkromného dopytu. Tvorcovia politiky uviedli, že budúce kroky budú závisieť od údajov z trhu práce, pričom ďalší kľúčový report bude zverejnený vo štvrtok. Zníženie sadzieb bolo plne započítané v cenách a AUDUSD sa držal pri 0,6500.
Peking oznámil, že 13. augusta predstaví nové programy dotovaných úverov na podporu spotreby domácností a služieb. Tieto opatrenia reagujú na slabé údaje o domácom dopyte a majú za cieľ stabilizovať hospodársky rast.
Austrálsky index podnikateľskej dôvery NAB vzrástol na +7, čo je najvyššia úroveň od roku 2022, podporený silou v sektore služieb a stavebníctva.
Čínsky prezident Si Ťin-pching telefonoval s brazílskym prezidentom Lulom, pravdepodobne o poľnohospodárskom obchode. USA tlačia na Čínu, aby štvornásobne zvýšila nákupy sóje ako gesto dobrej vôle v obchodných rokovaniach, no Brazília zatiaľ zostáva hlavným dodávateľom.
Singapurský HDP za 2. kvartál vzrástol o 4,4 % r/r (odhad 4,3 %) a o 1,4 % q/q, čo viedlo úrady k zvýšeniu prognózy rastu na rok 2025 na 1,5–2,5 %.
Juhokórejský prezident Lee Jae-myung sa 25. augusta stretne vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby diskutovali o bezpečnostnej spolupráci a hospodárskych vzťahoch.
BofA sa domnieva, že Fed by sa mal v septembri vyhnúť zníženiu sadzieb, poukazujúc na infláciu nad cieľom a možné zvýšenie cien v dôsledku ciel. Banka nepredpokladá zníženie sadzieb v roku 2025.
