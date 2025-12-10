Ekonomický kalendár: FOMC rozhoduje o úrokových sadzbách

Dnešnú obchodnú seansu bude vo veľkej miere ovplyvňovať rozhodnutie Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách, ktoré je bezpochyby najdôležitejšou udalosťou dňa. V Európe budú investori pozorne sledovať inflačné údaje z Nórska a Českej republiky, ako aj údaje o priemyselnej výrobe zo Švédska, Slovenska a Talianska, ktoré môžu poskytnúť prehľad o stave ekonomiky na konci roka. Popoludní sa pozornosť zameria na prejavy prezidentky ECB Christine Lagardeovej a guvernéra BoE Andrewa Baileyho, ktorých komentáre môžu naznačiť smerovanie menovej politiky v roku 2026.
Vrcholom dňa zostáva zasadnutie FOMC o úrokových sadzbách a zverejnenie makroekonomických projekcií. Trh očakáva, že sadzby zostanú v pásme 3,50–3,75 %, pričom investori sa zamerajú na tón vyhlásenia a akékoľvek usmernenia od Jeroma Powella počas večernej tlačovej konferencie. Rozhodnutie Bank of Canada o úrokových sadzbách navyše pridá ďalší dôležitý bod do severoamerickej seansy, čo môže zvýšiť volatilitu na finančných trhoch.
Čína
02:30 – CPI (r/r) – november: skutočnosť 0,7 % (odhad 0,7 %, predchádzajúce 0,2 %)
02:30 – PPI (r/r) – november: skutočnosť -2,2 % (odhad -2,2 %, predchádzajúce -2,1 %)
Nórsko
08:00 – CPI (r/r) – november: skutočnosť 3 % (odhad 3 %, predchádzajúce 3,1 %)
08:00 – Jadrový CPI (r/r) – november: skutočnosť 3 % (odhad 3 %, predchádzajúce 3,4 %)
Švédsko
08:00 – Priemyselná výroba sez. očistená (r/r) – október: skutočnosť 5,9 % (predchádzajúce 14,6 %)
Turecko
08:00 – Priemyselná výroba (r/r) – október: skutočnosť 2,2 % (predchádzajúce 2,9 %)
Rumunsko
08:00 – Obchodná bilancia (EUR) – október: skutočnosť -3 mld. (predchádzajúce -2,48 mld.)
Česká republika
09:00 – CPI finančný (m/m) – november: predchádzajúce 0,5 %, odhad -0,3 %
09:00 – CPI finančný (r/r) – november: predchádzajúce 2,5 %, odhad 2,1 %
Slovensko
09:00 – Priemyselná výroba (r/r) – október: predchádzajúce 0,7 %, odhad -2 %
Taliansko
10:00 – Priemyselná výroba (m/m) – október: predchádzajúce 2,8 %, odhad -0,4 %
Spojené kráľovstvo
11:45 – Verejný prejav guvernéra BoE Andrewa Baileyho
Eurozóna
11:55 – Verejný prejav prezidentky ECB Christine Lagardeovej
Spojené štáty
13:00 – Hypotekárne žiadosti – týždeň: predchádzajúce -1,4 %
14:30 – Index nákladov na zamestnanie (q/q) – Q3: odhad 0,9 %, predchádzajúce 0,9 %
Kanada
15:45 – Rozhodnutie BoC o úrokovej sadzbe – december: odhad 2,25 %, predchádzajúce 2,25 %
16:30 – Tlačová konferencia Bank of Canada – december
Spojené štáty
16:30 – Týždenné zásoby ropy:
-
Zmena zásob ropy – týždeň: odhad -1,7 mil. barelov, predchádzajúce 0,57 mil. barelov
-
Zmena zásob benzínu – týždeň: odhad 2,3 mil. barelov, predchádzajúce 4,52 mil. barelov
-
Zmena zásob destilátov – týždeň: odhad 1,5 mil. barelov, predchádzajúce 2,06 mil. barelov
20:00 – Rozhodnutie FOMC o úrokových sadzbách – december: odhad 3,50–3,75 %, predchádzajúce 3,75–4,00 %
20:00 – Makroekonomické projekcie FOMC
20:30 – Tlačová konferencia FOMC
BREAKING: Veľkoobchodné tržby v USA pod očakávaniami
BREAKING: Počet žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA prekonal očakávania 🗽
Turecko sa rozhodlo znížiť týždennú repo sadzbu na 38 %.
BREAKING: Švajčiarska národná banka drží sadzby! ↔️
