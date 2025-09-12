Ranné zhrnutie (12.09.2025)

- Po včerajších ziskoch sa akciové trhy v ranných hodinách stabilizujú, pričom futures na americké a európske indexy vykazujú malú volatilitu a pohybujú sa v úzkom pásme od -0,05 % do +0,05 %.
- Kľúčovými údajmi, ktoré budú dnes zverejnené, budú údaje o inflácii z Nemecka a údaje o HDP zo Spojeného kráľovstva, spolu s predbežným údajom o spotrebiteľskom sentimente a inflačných očakávaniach v USA z prieskumu Michiganskej univerzity.
- Americký dolár klesol približne o 0,3 %, zatiaľ čo zlato vzrástlo o viac ako 0,5 % a striebro o takmer 1,4 %. Výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástli o viac ako 2 bázické body a vyšplhali sa nad 4,03 %. Kurz EUR/USD sa obchoduje bez zmeny na úrovni približne 1,173.
- Futures na ropu a zemný plyn klesli približne o 0,5 %, pričom volatilita na trhu poľnohospodárskych komodít zostáva veľmi obmedzená. Bitcoin prekonal hranicu 115 700 USD, čím si pripísal približne 1 %, zatiaľ čo Ethereum vzrástlo o viac ako 2,5 %, čím sa posunulo nad hranicu 4 500 USD.
- Počas ázijskej seansy, akcie väčšinou napredovali. Akcie čínskej spoločnosti Alibaba poskočili vďaka optimizmu okolo nových iniciatív spoločnosti v oblasti umelej inteligencie, zatiaľ čo spoločnosti TSMC, SK Hynix a Samsung si tiež pripísali zisky.
