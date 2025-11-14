Ranné zhrnutie (14.11.2025)

- Obchodovanie v ázijsko-tichomorskom regióne sa vyvíja v negatívnom duchu po výpredaji počas včerajšej seansy na Wall Street. Čínske indexy zaznamenávajú pokles o približne 1,50 - 1,80 %, juhokórejský KOSPI stráca viac ako 3,00 % a japonský JP225 klesá o 1,75 %.
- Najslabšou menou v prvej časti dňa je britská libra, ktorá klesá po pozastavení zvyšovania dane z príjmu.
- Premiér Keir Starmer a ministerka financií Rachel Reevesová upustili od plánov zvýšiť daň z príjmu pred rozpočtom naplánovaným na 26. novembra, čím vznikla fiškálna medzera vo výške približne 30 mld. libier.
- Na druhej strane medzi najsilnejšie meny patrí novozélandský dolár.
- Októbrový index PMI vzrástol na 51,4 bodu (z 50,1 bodu) a RBNZ potvrdila zmiernenie obmedzení pre pomer výšky úveru k hodnote nehnuteľnosti (LVR) pri hypotékach od 1. decembra.
- Ropa WTI si po ukrajinskom útoku na ruský terminál pripísala 1,40 %. Útok bezpilotného lietadla poškodil ropný terminál v prístave Novorossijsk, ktorý denne prečerpáva približne 2,2 milióna barelov.
- Vysoký predstaviteľ USA informoval o pokroku smerom k zníženiu ciel na dovoz zo Švajčiarska, pričom sa čaká na súhlas prezidenta Trumpa.
- Denník New York Times uvádza, že administratíva pripravuje cielené colné výnimky na zmiernenie potravinovej inflácie. Ide o súčasť úsilia vlády znížiť životné náklady.
- Ceny nových domov v Číne medzimesačne klesli o 0,45 % a ceny existujúcich domov medzimesačne klesli o 0,66 %. Viacročný pokles poškodzuje spotrebu. Priemyselná výroba v októbri medziročne vzrástla o 4,9 % (pod úrovňou prognóz), maloobchodné tržby sa zvýšili o 2,9 %, investície do fixných aktív medziročne klesli o 1,7 % a nezamestnanosť zostala na úrovni 5,1 %.
- PBoC stanovila fixing USDCNY na najvyššiu úroveň od októbra 2024.
- Nová dohoda medzi USA a Južnou Kóreou zahŕňa výrazné zníženie ciel a veľké kórejské investície. Soul oznámil opatrenia na stabilizáciu wonu po tom, ako klesol na najnižšiu úroveň za posledných 7 mesiacov. Nechýbajú ani špekulácie o devízovej intervencii.
- Spoločnosti Amazon a Microsoft podporili Gain AI Act - predpisy obmedzujúce vývoz pokročilých čipov Nvidia do Číny.
- Trh s kryptomenami pokračoval v poklese v nadväznosti na širší risk-off sentiment a negatívne politické titulky. Bitcoin klesol na najnižšiu úroveň od mája 2025, na približne 96 000 USD.
Denné zhrnutie: Wall Street sa snaží zastaviť výpredaj 📌Zlato –1,8 %, Bitcoin –4,5 %
Pšenica klesá po vyšších ako očakávaných údajoch v správe WASDE
Zhrnutie výsledkovej sezóny v USA 🗽Čo ukazujú najnovšie údaje od FactSet
3 trhy, ktoré sa oplatí budúci týždeň (14. 11. 2025) sledovať
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.