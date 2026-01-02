Wall Street začína rok 2026 v zelenom 🗽 US100 skáče o 1 %

Počas prvej seansy nového roka 2026 sú futures na Nasdaq 100 vyššie takmer o 1,1 %. Rastú aj futures na S&P 500 (US500) a Dow Jones (US30), a to o 0,7 %, respektíve o 0,4 %. Seansa v Ázii, kde bolo obchodovanie do určitej miery obmedzené, bola veľmi silná. Benchmark ázijských akcií bez Japonska (keďže Japonsko je zatvorené) vzrástol o 1,7 %, zatiaľ čo hongkonský Hang Seng vyskočil takmer o 2,8 %, podporený rastom technologických akcií. V USA sa pozornosť na začiatku roka takisto presúva smerom k technologickému sektoru, kde má AI v roku 2026 zostať kľúčovou investičnou témou.
Z technického pohľadu index udržal support pri približne 25 450 bodoch, ktorý vymedzuje EMA50 (oranžová čiara), a teraz sa približuje k 25 750 bodom. RSI zostáva v neutrálnom pásme, avšak stojí za zmienku, že nákupné objemy zostávajú pred otvorením newyorskej cash seansy relatívne nízke. Trhy sa zdajú byť povzbudené odolnosťou americkej ekonomiky, pričom riziko recesie je stále vnímané ako veľmi obmedzené. Zároveň sa očakáva, že Donald Trump zaujme holubičí postoj voči Fedu, kde Kevin Hassett zostáva hlavným kandidátom na nahradenie Jeromea Powella.
Zdroj: xStation5
