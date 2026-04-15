Ranné zhrnutie (15.04.2026)

- Trhy začali seansu v pozitívnom tóne po signáloch pokroku v rokovaniach medzi USA a Iránom.
- Viceprezident JD Vance poukázal na možnosť „veľkej dohody“, ktorá by zahŕňala ekonomickú reintegráciu Iránu výmenou za ústupky v jadrovej oblasti. Prímerie drží približne jeden týždeň.
- Trump uviedol, že neočakáva predĺženie prímeria, čo naznačuje dôveru v rýchlu dohodu. Jeho komunikácia však zostáva zmiešaná — na jednej strane opisuje konflikt ako „veľmi blízko ku koncu“, na druhej strane zdôrazňuje, že operácie ešte nie sú ukončené. Naznačil, že najbližšie dni budú rozhodujúce.
- Rokovania pokračujú cez diplomatické kanály, vrátane zapojenia Pakistanu. Očakáva sa ďalšie kolo rokovaní s vysoko postavenými americkými predstaviteľmi. Časový rámec je napätý a prímerie funguje ako termín. Najbližšie dni budú pre výsledok rokovaní kľúčové.
- Ceny ropy pokračovali v poklese, pričom OIL.WTI sa obchodovala okolo 91,50 USD za barel a Brent okolo 95,60 USD za barel. Nádeje na deeskaláciu znížili geopolitickú rizikovú prémiu. Hoci trh započítava optimistický výsledok rokovaní, výrazné riziká naďalej pretrvávajú.
- USA ponúkajú ekonomickú normalizáciu a globálnu integráciu výmenou za to, že sa Irán vzdá svojich jadrových ambícií. To signalizuje posun smerom k širšiemu strategickému rámcu, nielen k dohode o prímerí.
- Sentiment risk-on sa zlepšil, čo podporilo akciové trhy. Americké indexy včera uzavreli mierne pod svojimi historickými maximami, čo podčiarkuje optimizmus.
- Prieskum Reuters Tankan ukázal najväčší pokles nálady v japonskom výrobnom sektore za posledné tri roky. Rastúce náklady na energie a narušenia dodávateľských reťazcov sektor negatívne ovplyvňujú. Domáce sektory zostávajú odolnejšie, no externé tlaky silnejú.
- Janet Yellenová naznačila, že Fed môže tento rok napriek rastúcim inflačným rizikám priniesť ešte jedno zníženie sadzieb. Výhlaď menovej politiky zostáva vysoko neistý.
- Satelitné snímky ukazujú, že Irán počas prímeria opravuje škody na podzemných raketových základniach. Až polovica raketovej infraštruktúry zostáva nepoškodená. To naznačuje prípravy na možné ďalšie vyostrenie situácie.
Tento materiál je marketingovou komunikáciou v zmysle čl. 24 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II). Marketingová komunikácia nie je investičným odporúčaním ani informáciou odporúčajúcou alebo navrhujúcou investičnú stratégiu v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2016/958 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy upravujúce technické opatrenia na objektívnu prezentáciu investičných odporúčaní alebo iných informácií, ktorými sa odporúča alebo navrhuje investičná stratégia, a na zverejňovanie osobitných záujmov alebo uvádzanie konfliktov záujmov v zmysle zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Marketingová komunikácia je pripravená s najvyššou starostlivosťou, objektivitou, prezentuje fakty známe autorovi k dátumu prípravy a neobsahuje žiadne hodnotiace prvky. Marketingová komunikácia je pripravená bez zohľadnenia potrieb klienta, jeho individuálnej finančnej situácie a nijakým spôsobom nepredstavuje investičnú stratégiu. Marketingová komunikácia nepredstavuje ponuku na predaj, ponuku, predplatné, výzvu na nákup, reklamu alebo propagáciu akýchkoľvek finančných nástrojov. XTB S.A. organizačná zložka nezodpovedá za žiadne kroky alebo opomenutia klienta, najmä za nadobudnutie alebo predaj finančných nástrojov. XTB nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu, vrátane, bez obmedzenia, akejkoľvek straty, ktorá môže vzniknúť priamo alebo nepriamo, spôsobená na základe informácií obsiahnutých v tejto marketingovej komunikácii. V prípade, že marketingová komunikácia obsahuje akékoľvek informácie o akýchkoľvek výsledkoch týkajúcich sa finančných nástrojov v nej uvedených, nepredstavujú žiadnu záruku ani prognózu budúcich výsledkov. Minulá výkonnosť nemusí nevyhnutne naznačovať budúce výsledky a každá osoba konajúca na základe týchto informácií tak robí výlučne na vlastné riziko.