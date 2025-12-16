Ranné zhrnutie (16.12.2025)

-
Ázijsko-tichomorské akciové trhy nasledujú poklesy zaznamenané na amerických trhoch. Čínske indexy klesli až o 2,20 %, austrálsky index o 0,50 %, juhokórejský index o viac ako 2,00 % a japonský JP225 o 1,35 %. Tieto pohyby odrážajú skôr globálnu slabosť technologického sektora, obavy z ocenenia a pretrvávajúcu makro neistotu - než akýkoľvek lokálny faktor.
CBA teraz očakáva zvýšenie sadzby RBA o 25 bázických bodov vo februári 2026, pričom argumentuje tým, že rast sa pohybuje blízko potenciálu, trh práce zostáva napätý a jadrová inflácia je príliš lepkavá na to, aby odôvodňovala dlhšiu prestávku.
NAB a Citi išli ešte ďalej a v roku 2026 predpovedajú dve zvýšenia (vo februári a v máji) v dôsledku pretrvávajúcich nákladových tlakov. Peňažné trhy stále oceňujú len o niečo viac ako 70 % pravdepodobnosť, že vo februári nedôjde k žiadnemu kroku, a plne oceňujú zvýšenie až neskôr v priebehu roka.
Inflácia cien potravín na Novom Zélande na medzimesačnej báze klesla, v medziročnom porovnaní však zostáva vysoká. Keďže potraviny tvoria takmer 20 % koša CPI, aj malý mesačný pokles môže významne stiahnuť celkovú infláciu nadol.
Bleskový kompozitný PMI v Austrálii v decembri klesol z 52,6 bodu na 51,1 bodu, čo je najnižšia hodnota za posledných sedem mesiacov, ale stále nad hranicou expanzie, čím sa séria rastu predĺžila na 15 po sebe nasledujúcich mesiacov. V službách došlo k oslabeniu, pričom index aktivity v službách klesol na 51,0 z 52,8 v dôsledku slabšieho vývozu a zvýšenej konkurencie. Spracovateľský priemysel sa javil ako stabilnejší.
Austrálsky index Westpac-Melbourne Institute klesol o 9 % na 94,5 bodu, čím zvrátil veľkú časť novembrového nárastu o 12,8 % a posunul sentiment jasne späť pod neutrálnu úroveň 100 bodov.
Japonský rýchly kompozitný index PMI klesol z 52,0 na 51,5, čo znamenalo deviaty mesiac expanzie za sebou, ale pomalším tempom. Hlavným motorom zostali služby, pričom index aktivity v službách dosiahol 52,5 (pokles z 53,2). Priemyselná výroba zostala v kontrakcii, ale zlepšila sa na 49,7 zo 48,7, čo predstavuje najmenší pokles za posledných zhruba 18 mesiacov. Nové objednávky sa vrátili k rastu.
Bankový výbor amerického Senátu potvrdil, že sa tento rok nebude zaoberať dlho očakávaným návrhom zákona o štruktúre kryptografického trhu, čo posúva pokrok najskôr na začiatok roka 2026.
Washington pozastavil dohodu o technickej prosperite so Spojeným kráľovstvom - hlavný program spolupráce v oblasti umelej inteligencie, kvantových a jadrových technológií - a využil ju ako páku pri rokovaniach o necolných obchodných prekážkach.
