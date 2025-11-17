Ranné zhrnutie (17.11.2025)

- Indexy v ázijsko-tichomorskom regióne zaznamenávajú zmiešané výsledky. Čínske indexy strácajú 0,50 – 0,70 %, austrálsky AU200.cash posilňuje o 0,45 % a japonský JP225 klesá o 0,50 %.
- Na devízovom trhu je volatilita obmedzená. Pohyby väčšiny menových párov sa obmedzujú na rozpätie +/-0,15 %. Americký dolár sa zotavuje a posilňuje o 0,15 %.
- Prezident Federálneho rezervného systému v Atlante Raphael Bostic sa vyjadril opatrne o ďalšom znížení úrokových sadzieb v decembri, pričom naznačil, že údaje to zatiaľ neopodstatňujú. V súčasnosti trh oceňuje pravdepodobnosť zníženia o 25 bázických bodov na decembrovom zasadnutí len na 43,9 %.
- Olli Rehn z ECB varoval, že inflácia môže klesnúť pod 2 % cieľ v dôsledku lacnejšej energie, silnejšieho eura a pomalšieho rastu miezd; zníženie sadzieb v decembri nie je vylúčené, ale riziká sú obojstranné.
- Tokio pripravuje balík v hodnote viac ako 17 biliónov JPY na zmiernenie životných nákladov a podporu investícií do umelej inteligencie a polovodičov; schválenie vládou sa očakáva tento piatok.
- Predbežný odhad HDP klesol medziročne o 1,8 % (lepšie ako očakávaných −2,4 %) v dôsledku slabšieho vývozu a spotreby, čiastočne v súvislosti s clami a novými predpismi v oblasti bývania. Pozitívnym detailom bol 1,0 % nárast kapitálových výdavkov.
- Štyri ozbrojené plavidlá čínskej pobrežnej stráže krátko vstúpili do vôd spravovaných Japonskom v blízkosti sporných ostrovov. Čína vydala varovania týkajúce sa cestovania a štúdia v Japonsku; Tokio vysiela do Pekingu vysokopostaveného diplomata, aby stabilizoval vzťahy.
- Spoločnosť Berkshire Hathaway zverejnila novú investíciu v hodnote približne 4,3 mld. USD do spoločnosti Alphabet, čím sa stala desiatou najväčšou investíciou v portfóliu spoločnosti.
- Spoločnosť Samsung zvyšuje ceny pamäťových čipov o 30 – 60 % – zmluvné ceny za serverové DRAM (najmä DDR5) prudko vzrástli v dôsledku nedostatku spôsobeného boomom umelej inteligencie.
- Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že ministerstvo zahraničných vecí má v úmysle označiť kartel Suns (údajne vedený Madurom) za teroristickú organizáciu. Trump vyhlásil, že USA môžu viesť rokovania s Madurom, aj keď sa zvyšuje vojenská prítomnosť USA v blízkosti Venezuely.
